Konec za Ruuda, pokal Billie Jean King prestavljen v Malago

Na turnirju v Bastadu se je v drugem krogu poslovil tretji nosilec Casper Ruud. Na prošnjo španske pokrajine Andaluzije pa so zaključni turnir najboljših ženskih teniških reprezentanc v pokalu Billie Jean King iz Seville prestavili v Malago.

Zaključni turnir v pokalu Billie Jean King bo letos med 13. in 20. novembrom namesto v Sevilli potekal v Malagi. Med 19. in 24. novembrom se bodo v Davisovem pokalu tam že tretjič zapored merile tudi najboljše moške reprezentance, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Preselitev tekmovanja iz Seville v Malago se je zgodila na prošnjo regionalne vlade pokrajine Andaluzija. Navijači, ki so že kupili vstopnice, bodo lahko te zamenjali z vstopnicami za novo prizorišče ali zahtevali vračilo denarja. V kolikor pa so si že rezervirali nastanitev in potovanje v Sevillo, pa jim stroški ne bodo povrnjeni, še poroča dpa. Malaga je sicer od Seville oddaljena 210 kilometrov.

V Malagi si je nastop na zaključku pokala Billie Jean King zagotovilo 12 reprezentanc, in sicer Velika Britanija, Nemčija, Slovaška, ZDA, Španija, Poljska, Japonska, Romunija, Kanada, Avstralija, Češka in Italija.

V končnici Davisovega pokala pa bo tam nastopilo 16 reprezentanc, med katerimi so Argentina, Avstralija, Belgija, Brazilija, Kanada, Čile, Češka, Finska, Francija, Nemčija, Velika Britanija, Italija, Nizozemska, Slovaška, Španija in ZDA.

Oba turnirja bosta potekala v tamkajšnji palači športov.