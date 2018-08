Đoković in Federer za krono Cincinnatija, Srb lahko spiše zgodovino

Na turnirju serije masters v Cincinnatiju se bosta v finalu udarila Novak Đoković in Roger Federer, ki je napredoval po predajo Belgijca Davida Goffina. Srb lahko postane prvi teniški igralec z zmago na vseh devetih turnirjih serije masters, manjka mu le še Cincinnati, na katerem je Švicar slavil že sedemkrat. V ženskem finalu spopad Simone Halep in Kiki Bertens.

V prvem moškem polfinalu je Novak Đoković izločil Marina Čilića, ki je leta 2016 osvojil turnir v Cincinnatiju. Đoković bo na omenjenem turnirju v ZDA odigral že šesti finale in lovil prvo lovoriko, saj je pred tem petkrat zapored ostal praznih rok. Srb je popravil statistiko v medsebojnih obračunih z najboljšim Hrvatom na 15:2 v zmagah.

V nočnih urah po slovenskem času je v drugem polfinalu drugi nosilec turnirja Roger Federer izločil Davida Goffina. Švicar je prvi niz dobil šele po tie-breaku, v drugem pa je Belgijec pri rezultatu 1:1 dvoboj zaradi poškodbe rame predal.

V finalu bomo tako videli dvoboj velikih tekmecev. Đoković v medsebojnih obračunih s Federerjem v zmagah vodi s 23:22, dobil je tudi tri od njunih zadnjih štirih dvobojev. Če bo Srb premagal urok finala Cincinnatija - za zdaj je v finalu tega turnirja petkrat izgubil -, se bo vpisal v zgodovino kot prvi teniški igralec, ki je slavil na vseh devetih mastersih. Manjka mu le še Cincinnati.

Simona Halep bo igrala še tretji finale Cincinnatija. Bo prvič osvojila ta turnir? Foto: Reuters

V ženskem delu sta za prvo polfinalno vstopnico obračunali Petra Kvitova in Kiki Bertens, zmagala pa je Nizozemka. V drugem polfinalu je prva igralka sveta Simona Halep s 6:3 in 6:4 odpravila Aryano Sabalenko in se še tretjič prebila do finala v Cincinnatiju. Bo tokrat na koncu le slavila?

Klepačeva izpadla v četrtfinalu

Andreja Klepač je v paru s Španko Mario Jose Martinez Sanchez izpadla v četrtfinalu dvojic turnirja v Cincinnatiju, kjer sta bili četrti nosilki. Slovensko-špansko kombinacijo sta s 7:6 (2) in 6:2 premagali Američanki Kathlyn Christian in Sabrina Santamaria.

