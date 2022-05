Jubilejna tisoča zmaga za Đokovića, v finalu ga čaka Cicipas

Grk Stefanos Cicipas in Srb Novak Đoković sta finalista turnirja serije masters 1000 v Rimu. Grk je v polfinalu premagal Nemca Alexandra Zvereva s 4:6, 6:3 in 6:3, Srb pa je bil boljši do Norvežana Casperja Ruuda s 6:4, 6:3.

Cicipas, ki je z enaintridesetimi zmagami v 2022 najuspešnejši igralec na touru, bo prvič v karieri igral v finalu Rima, hkrati pa bo to njegov jubilejni dvajseti nastop v finalih turnirjev ATP. Razmerje zmag in porazov ima 8-11.

Đoković se bo v finalu potegoval za prvi naslov letos in 87. v karieri. Osemintridesetkrat je finale zapustil kot poraženec. Danes je Đoković prišel do jubilejne tisoče zmage v karieri, kar je proslavil s torto. Rekorder je Jimmy Connors s 1274 uspehi, več kot tisoč pa so jih zbrali tudi Roger Federer, Ivan Lendl in Rafael Nadal.

Just making my way

Making a way through the crowd



Oh, 'cause you know I'd win A THOUSAND MATCHES 🎧@DjokerNole #IBI22 pic.twitter.com/pdsw0cJpis — Tennis TV (@TennisTV) May 14, 2022

Najboljša igralka sveta nadaljuje zmagoviti niz

V finalu teniškega turnirja WTA 1000 v Rimu bosta igrali trenutno najbolj vroči igralki na touru, dvajsetletna Poljakinja Iga Swiatek, ki ni izgubila dvoboja že od sredine februarja, ter sedem let starejša Ons Jabeur iz Tunizije, za katero bo to drugi zaporedni finale na turnirjih WTA 1000 po zmagi v Madridu pred enim tednom.

Številka ena ženskega tenisa Iga Swiatek je prva finalistka turnirja WTA-100 v Rimu. Foto: Reuters

Najboljša igralka sveta Iga Swiatek je v polfinalu turnirja z nagradnim skladom 2,53 milijona evrov po uri in 16 minutah igre s 6:2 in 6:1 premagala tretjo nosilko, Belorusinjo Arino Sabalenka, Jabeurjeva, ki se bo na novi razpredelnici WTA zavihtela do najmanj šestega mesta, pa je bila boljša od Rusinje Darje Kasatkine s 6:4, 1:6 in 7:5.

Ons Jabeur, ki je v tretjem nizu rešila žogico za zmago tekmice, se bo v finalu potegovala za tretji naslov v karieri (Birmingham. 2021, Madrid 2022), Swiatkova pa bo lovila peto zaporedno turnirsko zmago po uspehih v Dohi, Indian Wellsu, Miamiju in Stuttgartu.

Dvajsetletna Poljakinja, branilka naslova v Rimu in tudi velika favoritinja bližnjega Roland Garrosa (22. maj - 5. junij), bo hkrati naskakovala 28. zaporedno zmago oziroma osmi naslov WTA v karieri.

Rim, ATP masters (5.415.410 evrov): Polfinale:

Stefanos Cicipas (Grč/4) - Alexander Zverev (Nem/2) 4:6, 6:3, 6:3;

Novak Đoković (Srb/1) - Casper Ruud (Nor/5) 6:4, 6:3. Rim, WTA (2,53 mio evrov): Polfinale:

Iga Swiatek (Pol/1) : Arina Sabalenka (Blr/3) 6:2, 6:1;

Ons Jabeur (Tun/9) : Darja Kasatkina (Rus) 6:4, 1:6, 7:5.

