Đoković s sočnimi kletvicami nad gledalca: Utihni, je… #video

Novak Đoković je v četrtfinalu turnirja serije masters v Rimu pobesnel, potem ko nekdo na tribuni nikakor ni nehal govoriti. To je Srba v ključnih trenutkih četrtfinalnega dvoboja zmotilo do te mere, da je dotičnega navijača na tribuni brez vsakršnih zadržkov preklel.

Nič nenavadnega ni, če med dvobojem zazvoni telefon ...

Pronto? Nič čudnega ni, če nekomu zazvoni telefon

Italijanski navijači so znani kot zelo temperamentni gledalci. A iz prve roke lahko potrdimo, da ne znajo biti tiho, takrat ko je to na teniški dvobojih potrebno – med točkami. Pred dnevi smo lahko na teniškem v Rimu videli, da ni nič nenavadnega, če kateremu izmed gledalcev med dvobojem večkrat zazvoni telefon. Še bolj bizarno je videti, da se ta brez vsakršnega zadržka oglasi: Pronto? (Halo op. p.) in povsem običajno opravi pogovor.

Novak opsovao nepristojne navijače pic.twitter.com/XDSR6KNvYo — sportsscandals (@sportsscandals1) May 14, 2022

V drugem nizu je Srbu počil film

Zato ni nič čudnega, da je Novaku Đokoviću v petek v četrtfinalnem dvoboju, ko je igral proti Kanadčanu Felixu Augerju Aliassimu, počil film. V drugem nizu, pri izidu 3:3, je imel prvi igralec sveta žogico za break. Đoković je slabo vrnil servis nasprotnika, medtem pa je nekdo za njegovim hrbtom vseskozi govoril. To je Srba razjezilo do te mere, da se ni mogel zadržati. Obrnil se je proti tribunam in zavpil: "Utihni!" Za tem je sledilo še nekaj sočnih srbskih kletvic. Vseeno je Beograjčanu v tisti igri uspelo odvzeti servis, prav tako je na koncu dobil dvoboj in se uvrstil v polfinale prestižnega turnirja.

Novak Đoković se je moral v četrtfinalu kar potruditi. Foto: Reuters

Kanadčan mu je delal kar nekaj preglavic

"Bila je zelo visoka raven tenisa. Čudno je, da še nikoli prej nisem igral proti Felixu, ki je že dlje časa v vrhu. Sicer sem z njim treniral, ampak to je povsem nekaj drugega kot igrati dvoboj," je po dvoboju dejal Đoković, ki bi lahko že veliko prej končal dvoboj, a mu je mladi Kanadčan delal kar nekaj preglavic. "Zagotovo me je prisilil, da dvignem raven svoje igre. Lahko bi prej zaključil dvoboj, potem ko sem imel 5:3 v prvem nizu, v drugem nizu sem imel pri 5:2 žogico za zmago, ampak se mu je uspelo vrniti. Vsa čast mu za to. V podaljšani igri sem zelo dobro igral in zaključil dvoboj," je še povedal srbski teniški zvezdnik, ki je v Rimu do zdaj dosegel že pet zmag.

Novaka Đokovića v polfinalu čaka Norvežan Casper Ruud. Foto: Reuters

Proti Norvežanu bo lovil 1000. zmago, a ne bo lahko

V polfinalu bo eden najboljših teniških igralcev vseh časov lovil že svojo 1000. zmago na turnirjih serije ATP. V soboto zvečer bo njegov nasprotnik Norvežan Casper Ruud, trenutno 10. igralec sveta. Igralca sta do zdaj igrala dva medsebojna dvoboja, oba pa sta se končala v prid Novaka.

"Upam, da bom po naslednjem dvoboju proslavil jubilej. A tudi Ruud je sijajen tekmec, specialist za peščena igrišča. Dokazal se je že na tej podlagi in letos igral tudi v finalu Miamija. Napravil je velik napredek in upam, da bom ponovno prikazal dobro igro," je še dodal 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.