Zimzeleni Đoković v Rimu na pragu tisoče zmage

Novak Đoković se je z zmago nad Kanadčanom Felixom Auger-Aliassimo prebil v polfinale mastersa v Rimu. To je bila njegova 999. zmaga na turnirjih ATP. Foto: Guliverimage

Najboljši teniški igralec sveta Novak Đoković je pozno sinoči po hudem boju s 7:5 in 7:6 (1) premagal Kanadčana Felix Auger-Aliassime ter se uvrstil v polfinale mastersa v Rimu. To je bila njegova 999. zmaga na turnirjih ATP, peti nosilec Norvežan Casper Ruud bo njegov naslednji tekmec v lovu na tisočo zmago v karieri in šesti naslov v Rimu.