Klepačeva v dvojicah obstala pred vrati polfinala

Slovenska teniška igralka Andreja Klepač je na turnirju WTA v Rimu v konkurenci dvojic izpadla v četrtfinalu. S Čilenko Alexo Guarachi sta po uri in pol izenačene igre izgubili proti Čehinji Lucie Hradecki in Indijki Sanii Mirza. Slednji sta šesti nosilki in sta zmagali s 6:4, 4:6 in 10:8.