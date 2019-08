Lipovšek Puches uspešen, dež zaustavil Bedeneta

Vremenska fronta z močnim dežjem je okoli osmih zvečer dosegla slovensko obalo in prirediteljem teniškega challengerja v Portorožu preprečila izvedbo vseh predvidenih dvobojev drugega dne glavnega turnirja. Med tistimi, ki so ostali pod streho, je bil tudi najboljši slovenski igralec Aljaž Bedene.

Prvi nosilec 50.000 dolarjev vrednega turnirja Zavarovalnica Sava iz Ljubljane ter Ukrajinec Ilija Marčenko sta ravno zaključevala ogrevanje, ko ju je glavni sodnik poslal nazaj v slačilnice.

Kljub slabi vremenski napovedi je nadzornik turnirja iz Uzbekistana vztrajal pri želji, da se izpelje vsaj nekaj dvobojev. Igralci so ostali v bližini teniškega kompleksa, za nekaj časa je nehalo deževati, pobiralci žog so pobrisali igrišča in ravno, ko so bili igralci na poti nazaj na ogrevanje, se je znova ulilo. Ob 22.30 so bili dvoboji dokončno odpovedani in prestavljeni na sredo.

Tomas Lipovšek Puches je zanesljivo ugnal hrvaškega nasprotnika. Foto: Grega Valančič/Sportida

Tako bodo jutri v Portorožu zaigrali trije Slovenci. Tomas Lipovšek Puches se bo predstavil dopoldan, v popoldanskih urah pa bosta zaigrala še Aljaž Bedene (drugi dvoboj po 15.30) in za njim še Blaž Rola.

Pred prekinitvijo so dvoboje končali štirje slovenski igralci. Edini med posamezniki, 26-letni argentinski Slovenec Tomas Lipovšek Puches, je izkoristil ugoden žreb in s 6:1, 6:0 deklasiral hrvaškega povabljenca Zvonimirja Oreškovića, preostali trije pa so v parih zaključili z nastopi.

Lipovšek Puches, ki bo Slovenijo med dvojicami zastopal septembra v dvoboju Davisovega pokala proti Egiptu, je zaigral še v paru s Svenom Lahom in izgubil proti turški dvojici Sarp Agabigun/Altug Celikbilek (2:6, 3:6), še eno igro manj pa sta osvojila Aljaž Jakob Kaplja in Bor Schweiger Mužar proti tretjima nosilcema iz Avstrije Lucasu Miedlerju in Tristan-Samuelu Weissbornu (2:6, 2:6).

Torkovo dogajanje v Portorožu (foto: Grega Valančič/Sportida):

