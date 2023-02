Sinner zmagovalec Montpelliera, v Linzu slavila potapova

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rusinja Anastazija Potapova je v Linzu prišla do drugega naslova na turnirjih WTA. V finalu je bila po uri in 18 minutah boljša od Hrvatice Petre Martić s 6:3 in 6:1. V Montpellieru je slavil Jannik Sinner.