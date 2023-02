Petra Martić izločila prvo nosilko, v finalu jo čaka Rusinja Potapova

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rusinja Anastazija Potapova in Hrvatica Petra Martić sta finalistki turnirja WTA 250 v Linzu.

Enaindvajsetletna Potapova (44. na lestvici WTA), ki je lani osvojila turnir v Istanbulu, je bila v polfinalu v treh nizih boljša od Čehinje Marjete Vondroušove, 32-letna Hrvatica (34.) pa je po preobratu premagala sedmo igralko sveta in prvo nosilko turnirja z nagradnim skladom 225.480 evrov, Marijo Sakari iz Grčije (27 let).

Za Petro Martić bo to šesti finale WTA in priložnost za tretji naslov po Lozani 2022 in Istanbulu 2019.

V Montpellieru za naslov Sinner in Cressy

Finalista turnirja ATP v Montpellieru sta Italijan Jannik Sinner in Američan Maxime Cressy. Italijan, sicer drugi nosilec turnirja, je bil v polfinalu boljši od domačina Arthurja Filsa s 7:5, 6:2, Američan, 51. igralec na svetu, pa je presenetil prvopostavljenega Danca Holgerja Runeja s 7:5, 6:7 in 7:6.

Petindvajsetletni Cressy se bo v finalu potegoval za drugi naslov v karieri (Newport 2022), štiri leta mlajši Sinner (17. na lestvici ATP) pa bo v osmem finalu naskakoval sedmo zmago.

Sinner je lani zmagal v Umagu, 2021 v Antwerpnu, Sofiji, Washingtonu in Melbournu 1, 2020 pa v Sofiji. Edini finale je izgubil 2021 na mastersu v Miamiju.

Belinda Bencic se bo za zmago v Abu Dabiju pomerila z Ljudmilo Samsonovo. Foto: Guliverimage

Belinda Bencic in Ljudmila Samsonova v finalu Abu Dabija

Švicarka Belinda Bencic in Rusinja Ljudmila Samsonova se bosta srečali v finalu teniškega turnirja v Abu Dabiju z nagradnim skladom 728.188 evrov. Švicarka je v polfinalu ugnala Brazilko Beatriz Haddad Maia s 6:2, 6:3, Rusinja pa je bila v treh nizih boljša od Kitajke Zheng Qinwen.

Belinda Bencic (25 let, 9. na lestvici WTA) je doslej osvojila sedem turnirjev, zadnjega na začetku sezone v Adelaide, Samsonova (24 let, 19.) pa je zmagovalka štirih turnirjev. Tri je osvojila lani (Washington, Cleveland, Tokio), enega pa 2021 (Berlin).

Abu Dabi, WTA (728.188 evrov): - polfinale:

Belinda Bencic (Švi/2) - Beatriz Haddad Maia (Bra/6) 6:2, 6:3;

Ljudmila Samsonova (Rus/8) - Zheng Qinwen (Kit) 6:4, 1:6, 6:4.

Linz, WTA (225.480 evrov): - polfinale:

Anastazija Potapova (Rus/8) - Marketa Vondroušova (Češ) 6:1, 6:7 (4), 6:3;

Petra Martić (Hrv/6) - Marija Sakari (Grč/1) 3:6, 6:3, 6:4.