Vrnitev Venus Williams pred razprodanimi tribunami v Washingtonu

Nekateri izmed najboljših teniških igralcev in igralk na svetu so v tem tednu zbrani v glavnem mestu ZDA, kjer potekata ATP in WTA turnir. Romunska zvezdnica Simona Halep je v prvem krogu v dveh nizih odpravila Španko Cristino Bucso, 42-letna Američanka Venus Williams, ki se je vrnila na igrišča po enoletnem premoru, pa je priznala premoč 111. igralki sveta Rebecci Marino. Teniške igralke nastopajo tudi na turnirju v San Joseju.