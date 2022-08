Tragikomedija, kje je Novak Đoković

Razlog za to, da je Novak Đoković tako "nizko", je treba iskati v tem, da ni mogel nastopiti na OP Avstralije in da se letos točke na turnirju v Wimbledonu, ki ga je osvojil, niso upoštevale. Tazlog za takšno odločitev Mednarodne teniške zveze je bil suspenz Rusov in Belorusov.

Na vrhu lestvice še naprej ostaja Rus Daniil Medvedjev, za njim pa so razvrščeni Aleksander Zverev, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz in Stefanos Cicipas.

A s tem težav za Đokovića še ni konec. Med 29. avgustom in 11. septembrom bo v ZDA potekal zadnji turnir v seriji grand slam US Open, na katerem pa Đoković po trenutnih pravilih ne sme igrati. Razlog? Ni cepljen covid-19, zaradi česar je preživljal sago že na začetku leta v Avstraliji. Pravila v ZDA namreč velevajo, da lahko v državo vstopiš le, če si cepljen.

I just wanted to take a moment and say to all of you how grateful I am to see so many messages of support and love from all around the world these days. 🙏🏼



I wasn’t expecting it, and that’s why it feels so mindblowing. Just wanted to say THANK YOU. 🙏🏼❤️