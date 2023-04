Tamara Zidanšek uspešno začela turnir v Bogoti

Na WTA lestvici najvišje uvrščena slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je uspešno začela turnir WTA v Bogoti, ki zanjo predstavlja generalko pred zgodovinskim dvobojem v pokalu Billie Jean King naslednji teden v Kopru med Slovenijo in Romunijo. Po uri igre je premagala Madžarko Reko Luco Jani s 6:0 in 6:1.

Petindvajsetletna Tamara Zidanšek, 110. igralka na lestvici WTA, se bo v drugem krogu pomerila z zmagovalko dvoboja med prvo nosilko 238.000 evrov vrednega turnirja Belgijko Eliso Mertens (29.) in Švedinjo Mirjam Bjorklund (133.).

Tamara Zidanšek ima dobre izkušnje s turnirjem v glavnem mestu Kolumbije, ki poteka na nadmorski višini 2625 metrov. Leta 2019 se je uvrstila v četrtfinale, 2021 pa je v finalu izgubila proti domačinki Camili Osorio.

Slovenija bo naslednji teden v petek in soboto v Kopru igrala dvoboj za uvrstitev na zaključni turnir pokala BJK. Glavni orožji kapetana Andreja Kraševca proti Romuniji bosta Tamara Zidanšek in Kaja Juvan. V postavi so še Nina Potočnik, Pia Lovrič in Ela Nala Milić.

WTA 250, Bogota (238.000 evrov):

- 1. krog:

Tamara Zidanšek (Slo) - Reka Luca Rani (Mad) 6:0, 6:1.