Swiatkova enajstič igra v finalu, izgubila je le v enem – proti Slovenki

Iga Swiatek in Ons Jabeur se bosta pomerili za naslov na odprtem teniškem prvenstvu ZDA. Poljakinja bo lovila tretji naslov na turnirjih za grand slam, Tunizijka pa prvega. Obenem gre za igralki, ki bosta prvič igrali v finalu New Yorka, letos pa sta zbrali največ točk na turnirjih najvišje ravni.

Iga Swiatek je imela v prvem delu sezone niz 37 dvobojev brez poraza. Z zmagama v Indian Wellsu in Miamiju se je dokazala tudi na trdi podlagi, v Torontu in Cincinnatiju pa hitro končala nastope. Na OP ZDA zdaj spet igra kot številka 1 in pred sobotnim finalom velja za favoritko. "Vesela sem, da sem na tem turnirju na neki način spet psihološko sveža." Tudi za Ons Jabeur bo to prvi finale New Yorka. "Občutek imam, kot da sem zdaj vsega zmožna in lahko na igrišču odigram vse, kar si želim. Še sebe včasih presenetim." Ker se bosta srečali dve zelo samozavestni igralki, se obeta zanimiv finale zadnjega grand slama v letošnjem letu.

V medsebojnih obračunih sta finalistki izenačeni na 2:2, na trdih podlagah je izid 1:1. Letos v Rimu je na pesku Poljakinja nazadnje slavila zanesljivo s 6:2, 6:2, lani v Cincinnatiju pa je na podobni podlagi, kot je newyorška, Tunizijka slavila s 6:3, 6:3.

21-letnica iz Varšave je v Parizu je letos zanesljivo osvojila drugo turnirsko zmago na grand slamih, pozneje pa se je njen niz neporaženosti končal v Wimbledonu, kjer jo je ugnala Francozinja Alize Cornet. Pred letošnjim OP ZDA se v New Yorku še nikoli ni uvrstila v četrtfinale. V polfinalu je po treh nizih ugnala Belorusinjo Arino Sabalenko. Do zdaj je desetkrat igrala na zadnjih stopničkah turnirjev na najvišji ravni, a le enkrat izgubila, in sicer ob premiernem nastopu v finalih v Luganu proti Slovenki Poloni Hercog. Od takrat je dobila vseh devet finalnih obračunov.

Ons Jabeur Foto: Reuters Tunizijka, ki je sedem let starejša, na drugi strani ni tako uspešna, ko gre za finalne dvoboje, dobila je le tri od devetih. Izgubila je tudi na svojem zadnjem ob prvem finalu na turnirjih velike četverice, natančneje v Wimbledonu, kjer jo je premagala Kazahstanka Jelena Ribakina. Vseeno je Jabeurjeva v zadnjih dveh letih v svetovnem vrhu, njen finalni nastop v New Yorku pa ni presenečenje. Konec koncev je za Swiatekovo druga najboljša po osvojenih točkah v tej sezoni. V polfinalu pa je za nameček brez težav ugnala poleti zelo uspešno Francozinjo Caroline Garcio s 6:1, 6:3.

OP ZDA, WTA, finale:



Iga Swiatek (Pol/1) - Ons Jabeur (Tun/5)