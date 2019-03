Strašljivi trenutki za 19-letnega teniškega igralca #video

Na teniškem turnirju v Miamiju smo v zadnjih dneh na teniških igriščih pogosto videli, da imajo tako igralci in tudi gledalci težave z vročino in vlago. Pred dnevi se je španski igralec Nicola Kuhn zaradi krčev celo zgrudil na igrišču in dvoboj predal.

V torkovem dvoboju med Nickom Kyrgiosom in Borno Ćorićem so morali organizatorji turnirja prekiniti dvoboj, potem ko je enemu izmed gledalcev postalo slabo. K sreči z njim ni bilo nič hujšega, saj je kmalu za tem sam zapustil igrišče. To na letošnjem turnirju v Miamiju ni bil prvi primer, ko so morali pomagati enemu izmed gledalcev. Očitno imajo v zadnjih dneh v Miamiju bolj težave z visoko vlago, ki je nekaj čez 60 odstotkov, medtem ko se temperature gibljejo okrog 26 stopinj Celzija.

Nicola Kuhn je igrišče zapustil v velikih bolečinah. Foto: Gulliver/Getty Images

Veliko bolj dramatično je bilo na začetku tedna, ko se je Nicola Kuhn v prvem krogu Miamiju na igrišču dobesedno sesedel. "Ne želim gledati teh slik, ker so bili to zame kar precej strašljivi trenutki. Kot profesionalni igralec moraš iti tudi skozi takšne trenutke. Številni ljudje veliko govorijo o hidraciji in energijskih napitkih. Če bi bilo vse tako preprosto, bi vsi tako delali. Če stvari ne gredo tako, kot je treba, to pomeni, da se nisem dobro pripravil. Ne moremo biti vsi kot Rafael Nadal, ki vedno znova zmaguje OP Francije," je uvodoma povedal 19-letnik, ki se bolj malo spominja dogodkov po tistem, ko se je sesedel.

"Edina stvar, ki se je spominjam, je, da sem igral tretjo igro v zadnjem nizu. Ničesar nisem čutil, in ko sem se sesedel, sem pred seboj videl vse belo. Takrat sem si samo želel, da zapustim igrišče, saj se nisem mogel več zdržati teh bolečin."

"Doma bom vse skupaj analiziral, kaj se je zgodilo." Foto: Gulliver/Getty Images

Še vedno čuti bolečine

Še vedno čutim bolečine in dejali so mi, da bodo izginile v nekaj dneh. Počasi si bom opomogel. Fizično sem dobro pripravljen, ampak v Miamiju je zelo vlažno, in če k temu dodamo še pritisk dvoboja pred polnimi tribunami … To veliko vpliva. Doma bom vse skupaj analiziral, kaj se je zgodilo. Šel bom na določena testiranja in z ekipo bomo poskrbeli, da se bom vrnil. Rezultati bodo zagotovo prišli," je še v intervjuju za Marco povedal Khun, ki so mu morali pomagati z igrišča.

Na OP Avstralije so že lani sprejeli določene ukrepe Foto: Guliver/Getty Images

S podobnimi težavami se velikokrat spopadajo tudi v Avstraliji, kjer imajo včasih zelo visoke temperature. Organizatorji Melbourna so lani sprejeli novo pravilo. Za odprto prvenstvo Avstralije 2019 so prireditelji izdelali posebno lestvico vročinske nevarnosti; ob upoštevanju temperatur, moči sonca, stopnje vlage v zraku in moči vetra bodo opravljali meritve, če bodo te pokazale najvišjo, peto stopnjo, bo sodnik dvoboje na prostem lahko prekinil oziroma odredil zapiranje strehe na igriščih, ki jo imajo. Pravilo o desetminutni prekinitvi bo veljalo za tretji niz in morebitna četrti in peti, igralci pa ga bodo lahko izkoristili, če bodo vročinske razmere dosegle četrto stopnjo na lestvici.