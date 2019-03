Veliko presenečenje v Miamiju, poslovil se je Novak Đoković #video

V moškem delu teniškega turnirja v Miamiju so bili sporedu dvoboji osmine finala, kjer je prišlo do velikega presenečenja. Novak Đoković je po treh nizih izgubil proti Špancu Robertu Bautisti Agutu. Borna Ćorić je ugnal Nicka Kyrgiosa, John Isner pa Kyla Edmunda.

"Viva Espana in Miami" 🇪🇸@BautistaAgut earns consecutive wins over the World No.1 in 2019, d. Djokovic 1-6 7-5 6-3 to reach the QFs#MiamiOpen pic.twitter.com/z4oRddwGtZ — Tennis TV (@TennisTV) March 26, 2019

Novak Đoković je skorajda ekspresno dobil prvi niz in hitro povedel (6:1), v drugem pa se je zgodba obrnila. Bautista Agut je zaigral bolje, držal stik s Srbom, povedel s 5:4, nato pa je igralca z igrišča pregnal dež. Kot kaže je ta prekinitev bolj koristila Špancu, ki je drugi niz dobil s 7:5, nato pa še tretjega s 6:3 in poskrbel za veliko presenečenje.

"Igral sem bolj agresivno in skušal sem zgrešiti čim manj žogic. Bil sem osredotočen … In na koncu je delovalo," je po dvoboju, ki je trajal dve uri in 29 minut, povedal Bautista. Za Španca je to že druga zaporedna zmaga nad Srbom.

Foto: Guliver/Getty Images

Veliko manj zadovoljen je bil s svojo igro Novak Đoković, ki je v dvoboju pokazal dva različna obraza. "Je dober igralec in čestitam mu za zelo dober povratek. Vseeno takšnih dvoboje ne bi smel izgubiti, saj sem zapravil veliko priložnosti," je povedal prvi igralec sveta.

Borna Ćorić je izločil Avstralca Nicka Kyrgiosa. Foto: Reuters

Hrvat izločil Avstralca

Nicka Kyrgiosa, ki je v zadnjem času kazal dobre predstave, je v osmini finala zaustavil Hrvat Borna Ćorić. Prvi niz je dobil Avstralec (6:4), naslednja (6:3, 6:2) pa Hrvat in napredoval. Napredovanja se je razveselil tudi Američan John Isner, ki je po dveh podaljšanih igrah strl Britanca Kyla Edmunda.

🇭🇷 @borna_coric is in the last 8️⃣



The 11th seed played some brilliant tennis to d. Kyrgios 4-6 6-3 6-2#MiamiOpen pic.twitter.com/CtFVblYdd0 — Tennis TV (@TennisTV) March 26, 2019

V ženski konkurenci je Estonka Anetti Kontaveit izločila Tajko Hsieh Su-Wei. V drugem četrtfinalnem dvoboju je Avstralka Barty Ashleigh po treh nizih premagala Petro Kvitovo.

ATP

WTA