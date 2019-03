Rogerja Federerja čaka Srb, a ne Novak Đoković

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tokrat bo nasprotnik Rogerja Federerja Filip Krajinović, ki v zadnjem času igra odličen tenis. Švicar in Srb sta se do zdaj dvakrat pomerila, obakrat pa je bil boljši Federer, ki je tudi v tem dvoboju favorit.

Zanimiv bo dvoboj med igralcem nove generacije in veteranom. Med seboj se bosta udarila Frances Tiafoe, 28. nosilec turnirja, in David Ferrer, ki se po letošnji sezoni poslavlja. Španec je dejal, da se bo proti mlademu Američanu boril do zadnje točke.

Med ženskami bo v osmini finala še najbolj zanimivo med Simono Halep in Venus Williams. Polona Hercog se je v nedeljo več kot uspešno borila proti Romunki, a ji je na koncu malo zmanjkalo za veliko senzacijo.

Simona Halep in Venus Williams sta do zdaj odigrali šest medsebojnih dvobojev, medsebojni izid v zmagah pa je 3:3. Koliko moči je še ostalo Halepovi, ki se je morala za zmago proti Hercogovi precej potruditi?

ATP

WTA