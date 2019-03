V živo: Hercogova ima še možnosti za senzacijo

Polona Hercog je v prvem nizu pokazala izvrsten tenis. Foto: Gulliver/Getty Images

Polona Hercog se trenutno meri z Romunko Simona Halep, trenutno eno najboljših teniških igralk. Hercogova v zadnjem času igra enega najboljših tenisov, kar se vidi tudi na igrišču. Mariborčanka je proti Halepovi dobila prvi niz in je vse bližje teniški senzaciji v Miamiju.

Poloni je že v tretji igri prvega niza uspel "break" in povedla z 2:1. To prednost je držala vse do rezultata 4:3, ko je Romunka uspela naši igralki uspel vzeti servis nazaj in izenačila na 4:4. Kljub temu naša igralka ni popuščala. Ravno nasprotno, v enajsti igri je znova odlično igrala, Halepovi vzela servis in povedla s 6:5. V zadnji, odločilni igri, je imela Halepova že žogico za "break", a je Polona uspela ubraniti pritisk nasprotnice. Izkoristila je drugo žogico za niz in zasluženo povedla z 1:0 v nizih. Prvi niz je trajal 59 minut.

Simona Halep je v prvem nizu prosila za zdravniško pomoč. Foto: Guliver/Getty Images

Drugi niz odločala podaljšana igra

Na začetku drugega niza sta obe igralki začeli zelo odločno in pokazali nekaj izjemenih potez. Zelo napeto je bilo v sedmi igri drugega niza. Halepova je imela v tej igri kar tri break priložnosti, a se je Polona vedno uspela vrniti. V četrtem poskusu je Romunki le uspelo in povedla s 5:3. Sledila je deveta igra, ko je Polona povedla s 15:40. Te prednosti ni zapravila, znižala izid 5:4 in ostala v igri za drugi niz. V naslednji igri je bila Polona še bolj suverena, saj je igro na svoj servis dobila brez izgubljene točke. Drugi niz je odločala podaljšana igra, kjer je več zbranosti pokazala Halepova in izenačila na 1:1 v nizih (7:6 (1).

WOW.@simona_halep hammers her way through the tiebreak and forces a third against Hercog!#miamiopen pic.twitter.com/DTy8vJXAIa — WTA (@WTA) March 24, 2019

Mariborčanka ima boljši medsebojni izid. Pred desetimi leti sta igrali na turnirju ITF, z 2:1 v nizih pa je bila boljša naša Hercogova. Ta je na lestvici WTA uvrščena na 93. mesto.

Slovenska teniška igralka Polona Hercog se je na turnir v Miami uvrstila kot srečna poraženka in to priložnost tudi dobro izkoristila, saj se je prebila do 3. kroga tekmovanja.

Foto: Gulliver/Getty Images

Đokovića čaka Argentinec

V moškem delu tekmovanja bomo lahko znova spremljali Novaka Đokovića, prvega igralca sveta. Srbski zvezdnik bo lopar prekrižal z Argentincem Fredericom Delbonisom. Za igralca bo to prvi medsebojni dvoboj, vsekakor pa je velik favorit Đoković.

