Federerja v Miamiju čaka moldavska ovira, konec za Sereno Williams

Za Rogerja Federerja in Raduja Albota bo to prvi medsebojni dvoboj, kjer je velik favorit švicarski teniški virtuoz. Federer je v Miamiju do zdaj zbral tri turnirske lovorike. Lahko letos pride do četrte?

Na delu bo tudi drugi nosilec turnirja Aleksander Zverev, ki bo imel nadvse zanimivega nasprotnika. To bo David Ferrer, ki se po letošnji sezoni poslavlja od profesionalnega turnirja. Španec je znan kot borec, ki se nikoli ne predaja. Hrvaški teniški igralec Marin Čilić pa bo igral proti kvalifikantu Andreju Rublevu.

Serena Williams poškodovana Ameriška zvezdnica Serena Williams je zaradi poškodbe levega kolena odpovedala nadaljnje nastope v Miamiju. Turnir je zapustila po tem, ko je včeraj v treh nizih ugnala Švedinjo Rebecco Peterson in se prebila v tretji krog. "Razočarana sem, da moram odpovedati nastope zaradi poškodbe kolena," je dejala 37-letnica.

Foto: Gulliver/Getty Images

Zanimivo bo tudi v ženskem delu turnirja, ko bo znova igrala prva igralka sveta Naomi Osaka. Japonko tokrat čaka Tajka Hsieh Su-Wei. Zelo zanimiv bo dvoboj med Bianco Andreescu, presenetljivo zmagovalko Indian Wellsa, in Nemko Angelique Kerber, katero je premagala v finalu Indian Wellsa.

Foto: Gulliver/Getty Images

Konec tudi za Jakupovićevo

Slovenska teniška igralka Dalila Jakupović je izpadla v 1. krogu konkurence dvojic na turnirju WTA v Miamiju. Jakupovićeva je skupaj z Rusinjo Irino Hromačevo izgubila proti petopostavljenima Kanadčanki Gabrieli Dabrowski in Kitajki Yifan Xu z 2:6 in 3:6.

Na turnirju sta v konkurenci dvojic izpadla tudi Andreja Klepač s Španko Marijo Jose Martinez Sanchez in Katarina Srebotnik z Američanko Raquel Atawo.

V konkurenci posameznic pa sta v 1. krogu izpadli Tamara Zidanšek in Jakupovićeva, v 3. krogu pa je Polona Hercog, ki se bo za 4. krog borila z drugo nosilko, Romunko Simono Halep.

ATP:

WTA:

Preberite še: