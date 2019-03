"Đoković, Federer in Nadal niso nobeni bogovi"

Nick Kyrgios, avstralski teniški igralec je razkril, katere slabosti v igri imajo Roger Federer, Novak Đoković in Rafael Nadal. Kyrgios meni, da omenjena trojica vseeno niso bogovi in da so premagljivi.

Gledalca so morali pospremiti z igrišča. Foto: Gulliver/Getty Images

Nick Kyrgios se lahko pohvali, da je do zdaj premagal vse tri najboljše igralce na teniški turneji. Nazadnje je premagal Rafaela Nadala letos v Acapulcu, leta 2014 pa je bil od njega boljši tudi v Wimbledonu. Zimzelenega Rogerja Federerja je premagal leta 2015 v Madridu, Novaka Đokovića pa leta 2017 v Acapulcu in Indian Wellsu.

Nick Kyrgios je znan kot igralec brez dlake na jeziku in pove, kar si misli. Nazadnje je veliko prahu dvignil v ponedeljek, ko se je med igro sprl z enim izmed gledalcev. Stvar je prišla tako daleč, da so morali gledalca celo odstraniti s tribun.

"Novak Đoković se zmeraj bori s kratkimi žogami, ne mara prihajati na mrežo in lahko ima slab drugi servis." Foto: Gulliver/Getty Images

Đoković ne mara prihajati na mrežo

In kaj je povedal o treh najboljših igralcih? "Jasno je, da je Federer izjemen talent in da je eden najboljših vseh časov, vendar se utrudi, ko gre na tesno. Novak Đoković se zmeraj bori s kratkimi žogami, ne mara prihajati na mrežo in lahko ima slab drugi servis. Rafa rad igra obrambno, tako da lahko pritiskate na njegov forehand in ugotovite, kako daleč nazaj gre lahko. Vsi imajo torej slabosti in če igrate na pravi način in izvajate pritisk, potem jih lahko premagate," je za Daily Mail uvodoma povedal 23-letni teniški igralec.

"Pravilno morate igrati. Seveda igrajo eno raven višje kot vsi drugi, ampak so vsekakor premagljivi. Mislim, da niso nobeni bogovi v našem športu."

Morda bo po končani karieri športni komentator Foto: Reuters

Čeprav je pred njim še kar dolga kariera, pa je že povedal, da bi lahko po koncu kariere delal kot komentator, saj, kot sam pravi, veliko ve o tenisu in hitro vidi, kje so nasprotnikove pomanjkljivosti.

Nick Kyrgios še vedno igra na turnirju v Miamiju, kjer se bo v torek v četrtem krogu udaril s Hrvatom Borno Ćorićem. Do zdaj sta igrala tri medsebojne dvoboje, boljši izkupiček ima Kyrgios, ki je bil dvakrat boljši.