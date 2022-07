Štiri dekleta v boj za finale

Obračun med Jabeurjevo in Mario bo za obe nekaj posebnega, saj nobena od njiju še ni igrala v finalu grand slama. Marija je mati dveh otrok, ki je trenutno v življenjski formi in živi svoje teniške sanje, saj se na velikih turnirjih do zdaj še ni prebila dlje kot v tretji krog. Jabeurjeva pa bi z uvrstitvijo v finale Wimbledona lahko postala prva arabska tekmovalka, ki je zaigrala v finalu grand slama.

Po tem, ko bo bomo že dobili prvo finalistko, bo na osrednje igrišče stopila še Romunka Simona Halep, ki se bo za finalno vstopnico borila proti Kazahstanki Jeleni Ribakini.

Wimbledon, 7 julij, polfinale, WTA:

Ons Jabeur (Tun/3) - Tatjana Maria (Nem)

Simona Halep (Rom/16) - Jelena Ribakina (Kaz/17)