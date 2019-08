Starševstvo in poroka prerodila Štajerca

Tomas Lipovšek Puches se bo pomeril s Kazahstancem Andrejem Golubovom, ki je nadomestil poškodovanega drugega nosilca Italijana Lorenza Giustina, prvi favorit Aljaž Bedene, ki v torek ni dobil priložnosti zaradi dežja, bo po 18. uri igral z Ukrajincem Ilijo Marčenkom, Blaž Rola, ki je tretji nosilec 50.000 dolarjev vrednega challengerja Zavarovalnica Sava, pa se bo okoli 20. ure srečal s 34-letnim Rusom Tejmurazom Gabašvilijem, 272. igralcem na svetovni lestvici.

Postal oče in skočil v zakonski jarem

V Portorožu je deležen velikega zanimanja. Foto: Grega Valančič/Sportida Blaž Rola je v Portorož prišel z nizom odličnih rezultatov, ki so ga po lanskih zdravstvenih težavah in izgubi precej mest na lestvici popeljali med prvih 150 igralcev na svetu. Na zadnjih desetih turnirjih od konca aprila letos je zabeležil triindvajset zmag in doživel devet porazov.

Dvig forme Rola pripisuje več dejavnikom. "V zadnjem času sem naredil veliko sprememb tako na športnem kot zasebnem področju. Prej sem imel teniško bazo v ZDA, zdaj sem nastanjen v Sloveniji, kjer treniram pod vodstvom Grege Žemlje in Žige Janškovca. Delo na daljši rok že prinaša rezultate, hkrati pa sem veliko bolj sproščen, saj sem končno ugotovil, od kod so izvirale zdravstvene težave. Še bolj pomembno je, da sem v začetku leta postal oče in pred kratkim skočil v zakonski jarem," pravi Rola.

Nagajala mu je redka bolezen, o kateri ni veliko znanega

V Sloveniji trenira z nekdanjim reprezentančnim soigralcem Grego Žemljo. Foto: Grega Valančič/Sportida Lani ob tem času, prav pred turnirjem v Portorožu, je Rola pristal v bolnišnici in nato več kot dva meseca ni igral tenisa. Razlog je bila hiper kalcemija oziroma povišana vrednost kalcija v krvi.

"Zdravniki v Avstriji so po več mesecih ugotovili, da gre za genetsko mutacijo vitamina D, zelo redek primer, o katerem ni veliko znanega. Pravzaprav nihče ne zna povedati, kako pride do tega ali kako zdraviti zadevo. Dali so mi neko zdravilo, ki uravnava vrednosti kalcija v krvi in od tedaj nimam več težav," je dejal Rola.

"Zdaj sem srečen, da lahko igram tenis, da sem tukaj v Portorožu, da je blizu moja družina in da vse stvari 'štimajo'. Zagotovo lahko zato igram veliko bolj sproščeno. Ne obremenjujem se z rezultatom in opažam, da se zdaj tisti tesni dvoboji, ki sem jih prej izgubljal, obračajo v mojo korist."

Ničesar se obljublja

V polfinalu bi se lahko pomeril z rojakom Aljažem Bedenetom. Foto: Grega Valančič/Sportida Če bosta Aljaž Bedene in Blaž Rola uspešna v prvih treh nastopih, se bosta srečala v soboto v polfinalu. "Lepo bi bilo znova videti Slovence v zaključnih bojih Portoroža, tako kot je to bilo v prvih sezonah, ko sta zmagovala Grega Žemlja in Blaž Kavčič. Gledalci bi uživali, organizatorji, ki se vsako leto trudijo in opravijo odlično delo, pa bi bili lepo nagrajeni," meni Rola.

"Ničesar ne morem obljubiti, vem le, da bom dal vse od sebe. Fino je tudi, da bo v prihodnjih dneh nekoliko popustila vročina, ki mi ne ugaja, in da mi gredo prireditelji na roko, da lahko igram v večernih terminih," je povedal 28-letni Ptujčan in zaključil: "Nastop pred domačo publiko je lahko breme ali spodbuda. Naredil bom vse, da bo zame to še dodatni motiv za dobro igro."