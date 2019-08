Pravljičnih sedem za novo pravljico slovenskega tenisa?

Direktor turnirja Aljaž Kos je poudaril pravljično število sedem, ki povezuje sedmi turnir in sedem slovenskih igralcev v glavnem delu žreba, hkrati pa izrazil željo o dobrih igrah vseh slovenskih igralcev, še posebej najvišjih nosilcev.

Sedem Slovencev je v 1. krogu največjega domačega turnirja zaigralo le leta 2013, takrat pa je zmagal Slovenec. To je bil Grega Žemlja, ki je leta 2017 prenehal z igranjem tenisa. Ko je osvojil turnir v Portorožu, je imel največ težav v polfinalu proti Aljažu Bedenetu, ki velja letos za izrazitega favorita. Tudi zato, ker je zadnjih pet nastopov na turnirjih serije challenger kronal z zmagami.

Bedene: Turnir enak kot leta 2013

Aljaž Bedene v pogovoru s predstavniki sedme sile. Foto: Grega Valančič/Sportida Najvišje postavljeni slovenski teniški igralec poudarja, da so portoroške razmere lahko usodne za tiste, ki se ne pripravijo dobro: ''Vročina in vlažnost nam narekujeta, da veliko pijemo in se pravilno prehranjujemo. Igrati v takšnih razmerah ni lahko, a turnir je v bistvu enak, kot je bil leta 2013. Priprave tečejo v okviru načrtov in veselim se uvodnega nastopa v torek.''

Daljnega leta 2013 je nastopil tudi Blaž Rola, takrat kot aktualni študentski prvak ZDA in zmagovalec sredozemskih iger, a spomin mu je ušel na lansko leto, ko je zaradi bolezni moral predati tekmo uvodnega kroga: ''Ne zdržim v peklenski vročini kot Aljaž. Če se spomnim, kako je bilo lani, moram reči, da sem vesel, da bom nastopil in seveda pokazal vse, kar znam. Dobro treniram in upam, da bom lahko nastopil v večernih urah, ko je vendarle nekaj bolj prijazna temperatura. Pritiskov ni, čeprav naju z Aljažem vsi spominjate, da sva favorita (smeh). Dala bova vse od sebe,'' je napovedal Štajerec.

Aljaž Bedene in Blaž Rola sta najvišje postavljena nosilca v Portorožu. Foto: Grega Valančič/Sportida

Teniški turnir Zavarovalnica Sava Slovenia Open je razdeljen na tri dele. Prednjači profesionalni teniški turnir, zabavna fun-cona in teniški festival (tenis fest), kjer sodeluje skoraj tisoč mladih igralcev, ki se v desetih dneh merijo v vseh starostnih kategorijah od šest-letnikov do članov.

Že sedmič v Portorožu

Grega Žemlja je leta 2013 Foto: Grega Valančič/Sportida Pri članih je direktor Tenis Slovenije Gregor Krušič opozoril na odprto prvenstvo Zavarovalnice Sava, kjer so igralci odločali o usodi podeljenih vabil za glavni turnir: ''Organizirali smo OP za člane, kjer se je prijavilo veliko igralcev, tudi slovenski reprezentanti za Davisov pokal. Na osnovi kakovosti smo dodelili vabila za challenger. Vsi prejemniki so dokazali, da so kakovostno na višjem nivoju od mladih slovenskih igralcev.''

Ob dobri podpori občine Piran, tokrat je bil gost podžupan Karlo Radovac, je precej lažje ustvarjati všečen športni dogodek, ki tudi neteniškim gostom ponuja nekaj več.

Novinarska konferenca pred začetkom turnirja je potekala v bližini morja. Foto: Grega Valančič/Sportida

Radovac je jasno dodal: ''Veseli smo, da v naši občini gostimo tako vrhunske teniške igralce. Čestitke organizacijskem odboru. Če nekdo dela sedemkrat super športni dogodek, je jasno, da mu je v naši občini všeč.''

Danes bodo v popoldansko – večernem času nastopili štirje Slovenci.