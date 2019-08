Začenja se teniški dogodek leta v Sloveniji, Bedene prvi favorit

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Od danes do nedelje bo v Portorožu potekal največji teniški dogodek v Sloveniji. Na turnirju serije challenger se bo za nagradni sklad v višini 50.000 dolarjev potegovalo 48 igralcev, med njimi rekordno število Slovencev, sedem, vključno z najboljšima, Aljažem Bedenetom, ki je prvi favorit za zmago, in Blažem Rolo, ki je tretji nosilec.

Glede na to, da na turnirjih challenger od letos naprej sodeluje šestnajst igralcev več kot v preteklih sezonah, so nosilci v prvem krogu prosti, kar pomeni, da danes Aljaž Bedene in Blaž Rola ne bosta nastopila.

Bodo pa lahko gledalci prvi dan glavnega turnirja videli kar šest slovenskih nastopov. V kvalifikacijah za dve prosti mesti bosta igrala 18-letni Filip Jeff Planinšek in argentinski Slovenec Tomas Lipovšek Puches.

Njun dvoboj je na sporedu ob 10. uri, preostali štirje Slovenci - Nik Razboršek, Sven Lah, Mike Urbanija in Tom Kočevar Dešman - pa bodo nastopili v popoldanskem času oziroma po 19. uri.

Blaž Rola bo nastopil na domačih tleh kot tretji nosilec. Foto: Vid Ponikvar

Aljaž Bedene se bo v prvem krogu pomeril z zmagovalcem dvoboja med Hugom Nysom iz Monaka, specialistom za igro dvojic in 76. igralcem na svetu v tej kategoriji, ter Ukrajincem Ilijo Marčenkom, 459. igralcem sveta med posamezniki.

Blaž Rola, ki je s 139. mestom tretji najvišjepostavljeni igralec (pred njim je poleg Bedeneta še Italijan Lorenzo Giustino na 130. mestu), se bo najverjetneje v torek pomeril z boljšim iz dvoboja Tejmuraz Gabašvili (Rusija) - Edan Leshem (Izrael).