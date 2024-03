Slovenkini uspehi, ki jih ne moremo spregledati

Dalila Jakupović, slovenska teniška igralka, je marca zmagala na dveh posamičnih turnirjih serije ITF in turnirju v dvojicah. Že februarja je v dvojicah dobila tudi turnir serije WTA. Vsi ti rezultati se posledično poznajo tudi lestvici WTA. Primorka bi se lahko prihodnji teden prvič po dolgih letih (februar 2020) zavihtela med najboljših 200 igralk na svetu. Spomnimo, da je nekdaj že bila igralka prve stoterice oziroma je bila najvišje uvrščena na 69. mesto med posameznicami. V preteklosti je imela naša sogovornica kar nekaj težav s poškodbami, a se trenutno pri svojih 32 letih počuti dobro in tudi na igrišču ne čuti nobenih bolečin. Dalila je pred časom zamenjala tudi lokacijo trenerske baze. Zadnji dve leti trenira v Dubaju in pravi, da je izjemno zadovoljna s tamkajšnjimi pogoji. Dubaj je tudi razlog, da trenutno manj igra v Evropi in se večinoma udeležuje turnirjev v Indiji. In kakšni so njeni cilji za naprej?

Dalila Jakupović v zadnjem času niza zelo dobre teniške uspehe. Foto: Osebni arhiv Dalila, v zadnjem obdobju je videti, da igrate dobro, dobili ste tri turnirje. Zdi se, da ste v pravi formi, kajne?

Da, res sem dobro igrala in bila sem zbrana. Prišla sem v formo, ki sem jo iskala že eno leto. Lani sem imela veliko poškodb in hvala bogu je zdaj vse v redu. Zdaj lahko samo napredujem.

Pri tenisu je tako, da igralke in igralci skoraj ne igrate več brez bolečin. Kako je trenutno z vami, ste v redu?

Moram reči, da sem. Ko si tekme sledijo dan za dnem, sem malo utrujena, sicer ne čutim nobenih bolečin. Pozna se samo utrujenost.

Kaj je razlog, da ste trenutno v dobri formi. Je to zdravje ali tudi drugačen način dela oziroma treninga?

Lahko rečem, da je to posledica zdravja in trdega dela. Drugega ne bi mogla izpostaviti. Danes lahko treniram na vso moč, medtem ko prej tega nisem zmogla. Vseskozi me je nekaj ustavljalo. Zdaj lahko normalno treniram in mislim, da je to velik korak naprej.

Letos ste v vitrino postavili že novo lovoriko WTA v dvojicah, ko ste zmagali v Mumbaju. Koliko vam to pomeni, vam zmaga na posamičnem turnirju pomeni več?

Vsak turnir, na katerem zmagaš, je nekaj posebnega in si zadovoljen z njim. Moram reči, da mi je vsak turnir po svoje pomemben.

In videti je, da se dobro znajdete tako na trdi podlagi kot tudi na pesku. Nimate nobenih težav s prilagajanjem podlagam?

Ne, nikoli nisem imela teh težav. Hitro sem se prilagodila na podlage. Je pa odvisno od forme. Če sem v dobri formi, se hitreje prilagajam, medtem ko traja nekoliko dlje, če forma ni prava. Mislim, da je tako pri vseh igralcih.

V prihodnosti namerava igrati tudi turnirje na višji ravni. Foto: Gulliver/Getty Images

V zadnjem času večino turnirjev igrate v Indiji. Zakaj takšna odločitev?

Rada igram na toplem in trenutno imam bazo v Dubaju. Bližje je, če igram v Aziji, kot da letim v Evropo, kjer je trenutno še bolj hladno (smeh, op. p.).

Ste z organizacijo turnirjev v Indiji zadovoljni, so na dovolj visoki ravni?

Lahko rečem, da se zelo potrudijo in vse je res na visoki ravni. Seveda, država je drugačna in ne moreš pričakovati, da bo enako kot pri nas v Evropi. Pripravljen moraš biti in vedeti, kaj pričakovati. Težava je tudi s prehrano, ki je zelo pekoča. Temu se moraš prilagoditi in vedeti, kaj lahko ješ. Sicer pa se zelo potrudijo in pomagajo. Ljudje so zelo prijazni in velikodušni. Tam imam tudi veliko prijateljic, tako da mi je tam lepo.

Njena prioriteta je še vedno igranje v posamični konkurenci. Foto: Osebni arhiv

Po koncu turnirja v Miamiju boste lahko po dolgem času uvrščeni pod 200. mestom. Kaj so vaši načrti v prihodnje, še vedno dajete prednost posamičnim dvobojem?

Da, še vedno dajem prednost posamičnim dvobojem, ker mislim, da lahko še vedno igram. Pri sebi ne opažam, da sem na igrišču počasna ali da se težje gibam. Zato ne vidim razloga, da bi to opustila, ker še vedno lahko igram. Mislim, da mi je igra dvojic nekako prirojena, in če sem iskrena, dvojice sploh ne treniram. Največkrat igram s prijateljicami, ker takrat tudi najbolj uživam. Sicer ne vem, ali bi se osredotočila samo na igro dvojic. Nisem se še odločila, kaj bom naredila, ko ne bom več igrala posamičnih dvobojev.

Za zdaj ste igrali turnirje nižje ravni, se nameravate preizkusiti tudi na turnirjih višje ravni?

Želela sem že igrati turnir serije WTA v Mumbaju, vendar sploh ne bi prišla noter, po drugi strani pa sem takrat igrala polfinale turnirja ITF, tako da mi sploh ne bi uspelo igrati kvalifikacij. Zdaj načrtujem, da grem v Mehiko in v Bogoto. Sicer sem se prijavila tudi na turnir v Dohi in Dubaju, a v Dohi nisem mogla igrati, ker sem v Mumbaju igrala dvojice, v Dubaju pa se nisem uvrstila na turnir. Na začetku leta so močni turnirji in tudi moja uvrstitev ni bila tako dobra, da bi lahko igrala.

Kot ste omenili, ste že kar nekaj časa v Dubaju. Koliko časa ste tam in kako ste zadovoljni s tamkajšnjimi pogoji? Dalila Jakupović ima zadnji dve leti trenersko bazo v Dubaju, kjer ji očitno tamkajšnji pogoji zelo ustrezajo. Foto: Osebni arhiv

Približno dve leti. Lahko rečem, da sem zelo zadovoljna. Tukaj imam prijateljice in uživam. Vedno je dobra energija in vse mi ustreza.

Vas še vedno trenira oče?

Z očetom sodelujeva zadnjih šest ali sedem let in tudi tukaj delava skupaj. Vse je ostalo enako, samo lokacijo smo zamenjali. Ko je pripravljalno obdobje, oče pride sem, sicer sem tukaj sama.

Preberite še: