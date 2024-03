Se začenja velika revolucija? Arabci so ponudili milijarde.

Gre za zelo visoko ponudbo. Savdska Arabija je voditeljem teniškega združenja ATP in WTA ponudila dve milijardi ameriških dolarjev, da bi združili ženski in moški tenis. A ponudba ne velja večno. Voditelji naj bi imeli za razmislek le 90 dni časa.

Zadnjo soboto je v Indian Wellsu v okviru pogovorov s predstavniki turnirjev za grand slam potekala razprava o Premium Touru. Po končanem sestanku je Andrea Gaudenzi, predsednik ATP, predstavnike turnirjev serija masters prosil, naj še ostanejo v prostoru.

Andrea Gaudenzi Foto: Guliverimage

Vsakemu milijardo dolarjev

Po poročanju britanskega Telegrapha jim je Gaudenzi predstavil še drugo ponudbo. To je ponudba javnega investicijskega sklada Savdske Arabije (Pif), ki naj bi imela 90-dnevni rok veljavnosti in naj bi vsakemu teniškemu (ATP in WTA) združenju posebej ponudila milijardo dolarjev. Trenutno štirje turnirji za grand slam niso vključeni v del Pifove ponudbe.

Pif je ob ponudbi predlagal, da bi v prvem tednu teniške sezone v Savdski Arabiji potekal turnir serije masters. Tej ideji je bil Gaudenzi naklonjen, na drugi strani pa ji je ostro nasprotoval Craig Tiley, izvršni direktor avstralske teniške zveze. Jasno, saj v tistem času v Avstraliji poteka cela vrsta turnirjev, na čelu z OP Avstralije, ki je prvi turnir za grand slam na turneji.

Za koga se bodo odločili?

Predlagani dogovor s Pifom bi predvidel združitev moških in ženskih turnej pod novo znamko – PIF Tour – s potencialno velikimi finančnimi ugodnostmi za igralce in turnirje.

Javna skrivnost je, da bodo finalni turnir za ženske v začetku novembra organizirali v Savdski Arabiji v Riadu, med drugim je javni sklad z ATP že sklenil dogovor o sponzoriranju lestvice. Jasno je, da se je svetovni tenis znašel na razpotju. Ali bodo sledili dogovoru s turnirji za grand slam (Premium Tour) ali denarju Savdske Arabije? Ob tem je treba vedeti, da žensko teniško združenje WTA ni v najboljši finančni kondiciji in da bi jim takšna finančna injekcija prav prišla.

Rafael Nadal naj bi za ambasadorstvo arabskega tenisa prejel veliko vsoto denarja. Foto: Reuters

So Nadala premamili arabski milijoni?

Ob veliki moči arabskega denarja na površje prihaja razprava o tamkajšnjem kršenju človekovih pravic. Po pisanju avstralskih medijev to ni zmotilo niti Rafaela Nadala, ki je sprejel vlogo teniškega ambasadorja Savdske Arabije. Ta dogovor naj bi mu nanesel 750 milijonov dolarjev (687 milijonov evrov).

Oktobra ekshibicijski turnir z najboljšimi na čelu

Ob tem ne pozabimo, da bo oktobra v Savdski Arabiji potekal ekshibicijski turnir 6 Kings Slam. Novak Đoković in Rafal Nadal, ki sta skupaj osvojila 46 turnirjev za grand slam, bosta na turnirju kraljevi slam šesterice 6 Kings Slam igrala z lanskim zmagovalcem Wimbledona, Špancem Carlosom Alcarazom, in zmagovalcem nedavnega OP Avstralije, Italijanom Jannikom Sinnerjem, so sporočili organizatorji. Na turnirju v Rijadu bosta nastopila tudi tretji teniški igralec sveta, Rus Daniil Medvedjev, in sedmi na lestvici ATP, Danec Holger Rune.

Želijo se uveljaviti v svetu športa

Savdska Arabija, ki se skuša uveljaviti v svetu športa, že gosti dirke formule 1, moto GP in reli Dakar, v zadnjih nekaj mesecih pa je v svoje nogometno prvenstvo privabila številne nogometne zvezdnike ter napoveduje kandidaturo za svetovno prvenstvo v nogometu leta 2034.