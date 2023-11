Slovenkam žreb namenil Slovakinje

"Z žrebom smo lahko zadovoljni, pa čeprav nismo gostitelji. Lahko bi na primer potovali v Kazahstan ali pa v Avstralijo. Slovakinje so lani nastopale na zaključnem turnirju, letos pa so v aprilskih kvalifikacijah izgubile z Italijo šele po igri dvojic. Gre torej za dobro reprezentanco, ki pa ima trenutno le eno igralko med prvo stoterico. Veselim se, da bomo aprila znova skupaj, spomini na letošnje tekmovanje so še vedno zelo sveži. Naredili bomo vse, da bomo tudi naslednji november del teniške elite v Sevilli. Možnosti so, kot rad rečem, 51 proti 49 v odstotkih za Slovenijo," je žreb ocenil kapetan reprezentance Andrej Kraševec.

Dvoboj bo na sporedu 12. in 13. aprila v Bratislavi. Slovaška je večino dvobojev odigrala v NTC Areni. Trenutno je najvišje uvrščena slovaška igralka na lestvici WTA Anna Karolina Schmiedlova, ki je na 73. mestu. Slovakinja je bila letos prva nosilka na turnirju WTA Zavarovalnica Sava Ljubljana, kjer je izpadla v drugem krogu.

Viktoria Hrunčakova je 117., Rebecca Sramkova pa 130. Vse ostale igralke so nižje od 500. mesta na lestvici WTA. Slovenija in Slovaška do zdaj še nista igrali.

Na zaključni turnir so že uvrščene reprezentance Kanade (zmagovalke), Italije (finalistke), Španije (gostiteljice) in Češke (povabilo).

Finale kvalifikacij, pokal BJK: Avstralija - Mehika Švica - Poljska Francija - Velika Britanija ZDA - Belgija

Preberite še: