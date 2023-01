Slabe novice za Đokovića: spet ne bo smel igrati

Novak Đoković, ki je trenutno v Avstraliji in bo tam na OP Avstralije napadal deseto zmago, je dobil slabe novice. Iz ZDA prihaja sporočilo, da so do 10. aprila podaljšali pogoje za vstop v državo. To pomeni, da Novak Đoković ne bo mogel igrati na nekaterih turnirjih serije masters (Indian Wells in Miami). Nole je že večkrat poudaril, da se ne namerava cepiti in da se je pripravljen odpovedati katerikoli lovoriki. To je dokazal lani, ko je moral izpustiti kar nekaj močnih turnirjev, posledično pa izgubil kar nekaj mest na lestvici ATP.

Nihče ne bi rad, da se ponovi scenarij iz Avstralije

Za vstop v ZDA sicer obstajajo določene izjeme, a glede na to, da je bil lani Đoković izgnan iz Avstralije, Srb zagotovo ne bo poskušal na ta način vstopiti v državo. Prav tako ne gre pričakovati, da bi organizatorji turnirja pomagali srbskemu asu, saj bi se lahko ponovil scenarij iz Avstralije, ki je presegel vse meje.

Zadnji grand slam sezone, OP ZDA, je sicer na sporedu avgusta, kar pomeni, da bi trenutno peti igralec sveta tam vendarle lahko igral.

Do zdaj so bili prijazni do njega in njegove ekipe

Možnosti, da bi se pogoji spremenili, obstajajo. Sploh glede na to, da je že veliko držav sprostilo ukrepe. Med drugim Avstralija, država, ki je imela ene najstrožjih ukrepov. Đoković je že tam in uspešno igra na turnirju v Adelajdi. Beograjčan je pred kratkim dejal, da so bile dozdajšnje izkušnje v Avstraliji pozitivne, sploh glede na lansko dramo, ki se mu je dogajala v deželi tam spodaj.

"Lahko rečem, da je bil letošnji prihod v Avstralijo drugačen kot katerokoli leto prej. Vsekakor zaradi dogodkov, ki so se dogajali pred 12 meseci. Hkrati je 12 mesecev precej dolga doba. To je za mano in šel sem naprej," je povedal Đoković, ki se ne spomni, kdaj je nazadnje tako kmalu prišel v Avstralijo.

"Imel sem dovolj časa, da sem se prilagodil časovni razliki in vsemu, kar me je tukaj čakalo. Kot sem že rekel, ljudje tukaj so od prvega dne prijazni do mene in moje ekipe," je za avstralske medije še povedal 21-kratni zmagovalce turnirjev za grand slam.

