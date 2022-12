Đoković z nasmehom v Avstraliji. "To je dobro za tenis." #video

Brez velikega pompa, povsem drugače kot pred letom dni, je v Avstralijo prispel Novak Đoković in v sredo že prvič treniral na avstralskih tleh. Njegova vrnitev na OP Avstralije, ki se začne 16. januarja, je dobra stvar za tenis, pravi eden od njegovih največjih tekmecev in zmagovalec zadnjega Melbourna Rafael Nadal.

Januarja je bil Novak Đoković izgnan iz Avstralije, potem ko je v državo prišel necepljen. Z umiritvijo pandemije in novo avstralsko vlado so se stvari v državi spremenile in triletno prepoved vstopa v Avstralijo so mu preklicali. Tako se bo v drugi polovici januarja 2023 lahko potegoval za svojo deseto lovoriko na prvem od štirih grand slamov sezone.

Novak Đoković Foto: Reuters V Adelajdo je prispel v torek zvečer in v sredo že opravil prvi trening na avstralskih tleh. Zmagovalec 21 grand slamov bo novo teniško sezono začel s turnirjem v Adelajdi, ki se začne v ponedeljek.

V Avstraliji je tudi že Rafael Nadal, ki je v odsotnosti Đokovića dobil zadnje odprto prvenstvo Avstralije. "Novak je tukaj. To je dobro za tenis, dobro tudi za navijače. Če smo tukaj vsi najboljši igralci, je to vedno dobro," je Srbovo vrnitev v Avstralijo komentiral Španec, ki je z 22. osvojenimi grand slami rekorder. Nadal bo sezono začel z udeležbo na turnirju mešanih ekip v Sidneyju.

Tiley: Verjamem v avstralsko publiko

In kako ga bodo po lanskih dogodkih sprejeli Avstralci? Dolga leta je bil ljubljenec avstralskega občinstva, a potem ko so bili dve leti zaradi pandemije zaprti v državo, Đokovič pa je kršil protikoronska pravila, je njihov odziv nepredvidljiv. "Verjamem v avstralsko publiko. Je zelo kulturna športna publika. Radi imajo tenis, radi gledajo najboljše, izjemne dvoboje. Verjamem, da bo njihov odziv takšen, kakršnega si želimo," na to temo odgovarja prvi mož OP Avstralije Craig Tiley.