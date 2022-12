Novak Đoković, ki je že v torek prispel v Avstralijo, je prvič stopil pred medije in razkril, da lanske avstralske sage ne bo nikoli pozabil in da ni lahko pozabiti, kaj se mu je dogajalo zadnjih 12 mesecev. Prav tako so se v njegovi ekipi zgodile korenite in nekoliko presenetljive spremembe.

Novak Đoković januarja letos ni smel igrati na OP Avstralije. Ker ni izpolnjeval pogojev za vstop v Avstralijo oziroma ni imel veljavnega vizuma, je moral Beograjčan po odločitvi avstralskega sodišča zapustiti Avstralijo. Zato ni igral na OP Avstralije in ni mogel napadati desete zmage pod avstralskim soncem.

Foto: Reuters

"To vam ostane, dokler ste živi"

Po skoraj letu dni, ko so se ukrepi, povezani s koronavirusom, v Avstraliji omilili, je srbski teniški zvezdnik vendarle lahko prišel v deželo "tam spodaj". Tam bo lovil svojo deseto zmago. Kljub temu je Nole razkril, da bo težko pozabil, kaj vse se mu je dogajalo januarja, ko je moral dvakrat pred sodišče, nekaj časa pa je celo prebival v tamkajšnjem domu za migrante.

"Takšnih stvari ne morete pozabiti. To vam ostane, dokler ste živi. Nikoli nisem doživel česa takšnega in upam, da ne bom nikoli več. To ostane z vami, ampak morate iti naprej in govoriti, kako se počutite v tej državi, ko igrate tukaj," je uvodoma povedal trenutno 5. igralec sveta.

Foto: Reuters

Dejal je, da upa, da se bo vse odvijalo dobro, ampak tega ne more predvideti. Dal bo vse od sebe, da prikaže dober tenis in da bo pri ljudeh vzbudil pozitivna čustva. "Upam, da se bo to dogajalo v mojih dvobojih. Tukaj sem dva dni. Ljudje na letališču, hotelu in igriščih so bili prijazni. Šli smo tudi na večerjo. Za zdaj je vse super."

Petintridesetletni teniški igralec se je v Avstraliji vedno dobro počutil. To kažejo tudi njegovi rezultati, potem ko je devetkrat slavil na igriščih Melbourne parka – OP Avstralije. "Zagotovo mi je pri srcu. Ni lahko pozabiti, kaj se je dogajalo zadnjih 12 mesecev, ampak kot sem že rekel, moram iti naprej. Ta dogodek ne bo zasenčil tistega, kar sem skozi kariero doživel v Avstraliji. Imam lepe spomine in vesel sem, da igram tukaj. To je moj najljubši turnir za grand slam, kar dokazujejo tudi rezultati."

Po dolgih letih je ekipo Novaka Đokovića zapustil Ulises Badio. Foto: Guliverimage

Presenetljiva sprememba: ekipo je zapustil še en pomemben član

Že letos marca je ekipo zapustil njegov dolgoletni trener Marjan Vajda, zdaj pa je ekipo zapustil še Ulises Badio, njegov dolgoletni fizioterapevt, za katerega je Novak dejal, da ima "magične roke". Njegovo vlogo je prevzel Claudio Zimagli.

Ulises Badio se je v preteklosti izkazal za zelo pomembnega člana ekipe. Prvič leta 2017, ko je imel 21-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam težave s komolcem, in leta 2021 na OP Avstralije, ko se je poškodoval v 3. krogu OP Avstralije, na koncu pa dvignil prestižni pokal. Očitno Badiu in Đokoviću tokrat ni uspelo doseči dogovora. Prav tako se v ekipo vrača Miljan Amanović, ki bo z njim hodil samo na nekatere turnirje.

"Da, gre za začetek novega sodelovanja. Z Ulijem, zdaj že mojim nekdanjim fizioterapevtom, sem konec tega leta končal sodelovanje in začel sodelovati s Claudiem," je za srbski sportklub povedal eden od najboljših igralcev vseh časov.

