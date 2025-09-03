Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

B. B.

Sreda,
3. 9. 2025,
13.34

Felix Auger Aliassime Lorenzo Musetti Alex de Minaur Jannik Sinner OP ZDA

Sreda, 3. 9. 2025, 13.34

11 minut

OP ZDA, 11. dan (ATP)

Se bo Jannik Sinner še enkrat več sprehodil do zmage?

Jannik Sinner | Foto Reuters

Foto: Reuters

Na teniškem OP ZDA sta na sporedu prva dva četrtfinalna dvoboja. Najprej se bosta pomerila Felix Auger-Aliassime in Alex de Minaur, nato pa sledi še italijanski obračun med Jannikom Sinnerjem in Lorenzom Musettijem.

V četrtfinalu OP ZDA se bosta udarila prvi nosilec turnirja Jannik Sinner in deseti nosilec Lorenzo Musetti. Gre za dvoboj dveh najboljših italijanskih igralcev. Oba sta se do četrtfinala prebila razmeroma brez težav, pri čemer je predvsem Sinner gladko opravil s svojimi nasprotniki. Musetti, ki v zadnjem času morda ni bil v središču pozornosti, pa je dokazal, da je vsestranski igralec, sposoben hitro spreminjati ritem igre in nasprotnika spraviti iz ravnotežja.

Statistika medsebojnih dvobojev govori v prid Sinnerju, ki je dobil vse tri dosedanje obračune in bo tudi tokrat velik favorit. A v tenisu so presenečenja vedno mogoča.

Pred Italijanoma bosta za polfinalno vstopnico igrala Felix Auger-Aliassime in Alex de Minaur. Doslej sta se pomerila trikrat, v zmagah z 2:1 vodi Kanadčan.

OP ZDA,  četrtfinale

Felix Auger-Aliassime (Kan, 25) – Alex de Minaur (Avs, 8)
Jannik Sinner (Ita, 1) – Lorenzo Musetti (Ita, 10)

