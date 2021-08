S kakšnim poslom se ukvarja naš najboljši teniški igralec?

Aljaž Bedene, trenutno najboljši slovenski teniški igralec, je v svoji bogati teniški karieri veliko doživel in preizkusil. Spoznal je tudi veliko ljudi, kar mu danes pride še kako prav. Nobena skrivnost ni, da 32-letni Ljubljančan že nekoliko pogleduje v obdobje, ko bo teniški lopar postavil v kot. Zato se je že pred dvema letoma odločil, da ustanovi svojo nogometno agencijo, s katero bo skušal pomagati mladim nogometašem. Kot pravi, ima veliko pravih stikov, med drugim pozna ljudi, ki so bili nekdaj povezani z Diegom Maradono, danes pokojnim nogometnim zvezdnikom. Letos Bedeneta na OP ZDA zaradi poškodb in slabega počutja ne bomo spremljali. Želel se je nekoliko umakniti od vsega teniškega vrveža in si malo odpočiti. A brez skrbi, Aljaž bo prihodnje leto zagotovo igral tenis.

Zaradi poškodbe ste odpovedali OP ZDA, ki trenutno poteka v New Yorku. Nam lahko kaj več poveste, kaj se trenutno dogaja z vami?

Pred časom sem bil pozitiven na koronavirus. Simptomov nisem imel in bilo je vse v redu. Dolgo časa sem bil brez treninga in trenutno nisem 100-odstotno pripravljen. Verjetno je vse skupaj name vplivalo tudi psihološko. Odločili smo se, da izpustimo OP ZDA. Še vedno ne treniram, saj se ne počutim najbolje. Malo več časa si bom vzel za počitek in se umaknil od vsega. Sam namreč ne mislim igrati turnirjev samo zato, da jih igram. Vedeti je treba, da moraš biti na tej ravni 100-odstoten.

Ali to pomeni, da je letošnja sezona za vas že končana?

V načrtu nimam ničesar. Po vsej verjetnosti bom ostal kar doma. Turnirjev ni več veliko, in kot sem že dejal, nisem 100-odstotno pripravljen. Tudi dolgo časa že nisem treniral in to se pozna. Verjamem, da lahko hitro pridem nazaj, a vendarle potrebujem nekaj časa, da se vrnem v pravo formo.

Aljaž Bedene se je na letošnjem turnirju v Wimbledonu uvrstil v tretji krog. Foto: Guliverimage

Kako težko je za vas spustiti eno največjih turnirjev v sezoni? Ali je morda danes nekoliko lažje, ko imate za seboj že toliko turnirjev in izkušenj?

Da, res je nekoliko lažje. Zato, ker vem, koliko je zdaj pravil. S seboj na turnirju imaš lahko le dva ali celo samo enega mentorja. Skratka, veliko bolj zapleteno je kot prejšnja leta. Lažje je biti doma, ko veš, da nisi najbolje pripravljen. Po mojem mnenju bo prihodnje leto bolj normalno, kot je letošnje. Seveda, je pa vedno težko spustiti takšen turnir, ko veš, kaj vse si moral vložiti v to.

Kako bi ocenili vašo letošnjo sezono, bi ji lahko dali pozitivno oceno?

Mislim, da sem naredil najbolje, kar sem lahko. Morda se psihološko nisem ravno najbolje počutil. Na turnirjih mi je bilo vedno težje, ker smo bili veliko zaprti v sobah. To ni najbolj zabavno, ampak s teniškega vidika sem dobro igral in konkuriral dobrim igralcem. Bilo je zadovoljivo. Zdi se mi, da sem igral bolje, kolikor sem dejansko zmagal dvobojev. Tega mi je malo žal. Šele v Wimbledonu oziroma na travi sem se začel počutiti bolje. Res, da je trava morda moja najboljša podlaga, a tudi na pesku sem dobro igral, glede na to, da nismo imeli najboljših pogojev … Pravzaprav mi je všeč, da sem lahko na vseh treh podlagah naredil dobre rezultate.

Agencija se imenuje The Bond. Foto: osebni arhiv Dejali ste, da trenutno ne trenirate. Kaj počnete oziroma kako izkoristite ta čas?

Zdaj sem doma (smeh, op. p.), kar mi zelo ustreza. Moram priznati, da sem zadovoljen. Vseeno je dodaten pritisk, ko se vrneš domov in greš potem spet na pot. Iz tega vidika je veliko lažje, in lahko povem, da tudi bolje spim.

Dneve pa si zapolnjujem z agencijo. Pred dvema letoma sem namreč odprl svojo nogometno agencijo, tako da se bolj ali manj ukvarjam s tem. Kolikor mi čas dopušča, hodim na nogometne tekme. Zelo sem povezan tudi s klubi in agenti. Zdaj sem se osredotočil bolj na to. Želim si nekako postaviti ta del posla in to me tudi zelo veseli.

Kako ste sploh zašli v ta del posla? Sicer že od prej vemo, da imate radi nogomet.

Moj dobri prijatelj Scott Smith ima svojo agencijo. Njegov oče, John Smith, je bil nekdaj agent Diega Maradone. Pred dvema letoma sva se pogovarjala o Domagoju Vidi, ki ga sam tudi poznam. Uredil sem jima sestanek in Domagoj je bil zelo zadovoljen. Takrat sem bil vpleten v to in zanimalo me je, kaj se dogaja. In v igri je bilo takrat kar nekaj velikih angleških klubov. Scott je pozneje videl, da imam kar nekaj stikov in občutek za te stvari. Vprašal me je, ali bi sodeloval. Tako smo začeli in danes nadaljujemo. Trenutno smo osredotočeni na Balkan in pomagamo mlajšim nogometašem ter jih poskušamo pravilno usmerjati. Lahko rečem, da imamo mlade, perspektivne igralce.

V posel je vključen tudi njegov brat dvojček Andraž. Foto: Vid Ponikvar

Kot je videti, ste se podali v nogometni svet. Kako tam na vas gledajo kot na teniškega igralca?

Dobra stvar je, da igralci, sploh naši, vedo, da prihajam iz sveta športa in da razumem šport. To je velik plus. Ko se pogovarjam z ljudmi iz klubov ali agencij, vedo, kdo sem, saj me vidijo igrati tenis. Lahko rečem, da je to zelo pozitivno. Dobro, gre za drug šport, ampak na koncu gre za stike. Te sem dobil pri tenisu. Vseeno je, če je tenis ali nogomet, oba športa sta zelo povezana. Veliko nogometašev ima rado tenis in ga tudi spremljajo, tudi teniški igralci imamo radi nogomet. Veliko stvari se je moralo pri tem poklopiti, in sam verjamem v to zgodbo.

Pred časom ste mi dejali, da boste v tenisu vztrajali še eno leto. Se po končani karieri vidite v tej zgodbi oziroma poslu?

Da, vidim se. Seveda, rad bi ostal tudi v tenisu, ampak pri nas je drugače. Nimamo svojega teniškega centra. Dokler se to ne spremeni, je težko delati v tej smeri in pomagati. Moje teniško znanje je nekaj vredno in rad bi ga delil z mladimi. Ravno pred mesecem sem v Slovenijo povabil mladega hrvaškega igralca, da je treniral z našimi fanti. Bili so zelo zadovoljni in vesel sem, da sem lahko pomagal. Rad imam šport in želim pomagati tistim, ki si želijo pomoči in pri meni vidijo neki doprinos. Vseeno so to mladi športniki, ki jim bi lahko svetoval in jih usmerjal, da gredo po pravi poti.

"Prav pride, da včasih razmišljam tudi o nečem drugem." Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Ali se ne bojite, da se ne bi mogli ob vsem tem delu, ki ga trenutno opravljate, osredotočiti na svoje treninge in teniško igro?

Ne, vsekakor ne. Že dve leti sem v tem in pred časom sem že imel en večji projekt, ki na koncu ni šel skozi. To me zelo zanima, ampak ko igram tenis, sem z glavo samo tam. Morda to celo vpliva name pozitivno. Prav pride, da včasih razmišljam tudi o nečem drugem. Povrhu vsega pa me to tudi veseli. Po vseh letih treniranja tako lažje pridem na trening in se ga tudi veselim.

Če se vrneva na OP ZDA. Letos je bilo veliko odpovedi, zdaj pa so vse oči uprte v Novaka Đokovića, saj lahko osvoji 21. zmago na turnirjih za grand slam. Menite, da mu lahko uspe?

Mislim, da je Novak prvi favorit. Vsako leto je težje, ampak vseeno mislim, da ga težko kdorkoli premaga. Sploh v finalu. Igra se na tri dobljene nize, in še vedno je toliko boljši, da ne vidim, kdo bi ga lahko premagal. Lahko se zgodi, da ga nekdo premaga, ampak zame bi bilo to veliko presenečenje.

Novak Đoković je po njegovem mnenju velik favorit. Foto: Reuters

Kaj menite, se Roger Federer in Rafael Nadal lahko še vrneta na najvišjo raven?

Pri Federerju lahko vidimo, da ima zelo rad tenis. Pri svojih letih je šel na vse te operacije, zato mislim, da ima močno željo po vrnitvi in tudi po tem, da bi rad še kaj osvojil. Pri Rafi je isto, a je on nekoliko mlajši. Težko sodim, ker ne vem, kakšne so poškodbe. Oba še vedno lahko igrata zelo dober tenis in oba tudi zelo rad spremljam. Želim si, da bi se lahko vrnila in bila konkurenčna. Vseeno pa mislim, da je Nole ta trenutek v veliki prednosti. Kaj se bo dejansko zgodilo, pa ne vemo.