Zaprt v hotelski sobi: "Zdaj, ko se mi je zgodilo še to, je še toliko težje"

Aljaž Bedene je pred dnevi na družbenih omrežjih sporočil, da je bil pozitiven na koronavirus. Trenutno je zaprt v sobi, in kot pravi, nima nobenih simptomov. Če bi imel tri negativne teste, bi lahko prej zapustil Nemčijo, sicer bi se njegova karantena zavlekla. Pod velikim vprašajem je njegov nastop na turnirju v Umagu. Gre za turnir, na katerem se počuti kot doma, saj tja zanj pride navijat veliko slovenskih ljubiteljev tenisa.

"Rad ima tenis, a ob takšnih ukrepih v tenisu ne uživam tako kot pred epidemijo." Foto: Vid Ponikvar

"Malo se zamisliš nad vsem"

Teniški igralci, med njimi tudi Aljaž, so na turneji vseskozi v mehurčku. To pomeni, da so igralke in igralci vezani le na hotelsko sobo in igrišče. Bedene priznava, da je takšno življenje težko in naporno. Rad ima tenis, a ob takšnih ukrepih v tenisu ne uživa tako kot pred epidemijo. "Zdaj, ko se mi je zgodilo še to, je še toliko težje. Padla mi je motivacija in malo se zamisliš nad vsem. Moram povedati, da ob takšnih pogojih ni tak užitek igrati kot prejšnja leta. A najpomembnejše je, da smo zdravi," nam je uvodoma po telefonu povedal 31-letni teniški igralec.

Očitno mu olimpijske igre niso usojene, Pariz ne pride v poštev

Za Bedeneta so bile olimpijske igre vedno velika želja, a očitno mu nastop na njih ni usojen. Odločil se je, da letos ne bo potoval v Tokio. Razlog za to je postopek na olimpijskih igrah, saj se mu zdi, da bodo tam pogoji še ostrejši.

"Že teniški turnirji so organizirani tako, da smo veliko po sobah. Rekel sem si, da bi bil raje doma. Pravzaprav na turnirju v Umagu, ki je zame kot domači turnir. Očitno mi olimpijske igre niso usojene," je povedal naš sogovornik in ob tem razkril, da na olimpijskih igrah v Parizu zagotovo ne bo igral. "Načrt imam igrati še prihodnje leto, ne vem pa, na koliko turnirjih bom še igral. To bomo še videli. Ne vidim se igrati tenisa čez tri leta."

Aljaž Bedene se je letos v Wimbledonu prebil do 3. kroga. Foto: Guliverimage

Kako naprej?

V letošnji sezoni je Bedene sicer nanizal nekaj lepih uspehov. Zelo dobre igre je kazal tudi v Wimbledonu, ki se je končal prejšnji konec tedna. A v 3. krogu je naletel na Mattea Berrettinija, Italijana, ki je potem v finalu igral proti Novaku Đokoviću.

Aljaž meni, da lahko na vseh podlagah igra dobro, a če bi moral izbirati, bi izbral travo. Zdi se mu, da bi na tej podlagi lahko dosegel najboljše rezultate. In kako bo trenutna karantena vplivala na letošnjo sezono in njegovo formo?

"Pravzaprav ne vem. Odvisno od tega, kaj se bo zgodilo. Želim si, da bi bil za Umag že pripravljen. Ta trenutek stvari vidim negativno, tako da moram razmisliti in videti, kako in kaj naprej. Najprej moram priti ven, to je trenutno moj glavni cilj."