Rus je po dvoboju iskal sodnika #video

Daniil Medvedjev je v nedeljo v finalu turnirja serije masters po dveh nizih premagal mladega Danca Holgerja Runeja (7:5, 7:5) in dosegel svojevrsten uspeh v svoji karieri. Mnogi ocenjujejo, da bi na OP Francije lahko zagrenil življenje Novaku Đokoviću. Mimogrede, Srb danes praznuje 36. rojstni dan.

Danil Medvedjev z lovoriko po zmagi v Rimu. Foto: Guliverimage

Ni vedel, kaj se dogaja

Daniil Medvedjev se nikoli ni dobro počutil na pesku in tudi nikoli ni verjel, da bi lahko kdaj osvojil turnir serije masters na pesku. "Sovražim igranje na pesku, na tej podlagi se ne počutim dobro. Ko pa sem prišel sem, sem se na treningih odlično počutil. Tako odlično, da sem trenerju, ki je prišel nekoliko pozneje, dejal: 'Ne vem, kaj se dogaja. Počutim se neverjetno.'"

"A to je eno, po drugi strani je treba igrati proti najboljšim igralcem na svetu in res sem vesel, da mi je uspelo. Vesel sem, da sem sebi in drugim dokazal, da sem sposoben česa takšnega," je uvodoma povedal Medvedjev.

Edina ljubezen je …

Medvedjev je po tem uspehu priznal, da se je zdaj nekoliko bolj spoprijateljil s peščeno podlago, ampak med njima še vedno ni prave ljubezni. "Ljubezen čutim le do svoje najljubše podlage, torej trde. Seveda ljubezen v tenisu, to sem mislil. Kar zadeva pesek pa ... zagotovo mi je zdaj bolj všeč," je za Tennis TV povedal 27-letni teniški igralec.

Daniil Medvedev to the crowd in Rome after beating Holger Rune: “Sometimes I make you angry. Sometimes you make me angry. Sometimes I make you happy. Sometimes you make me happy. I’m happy today. I hope you’re happy too.” 😂



This man is an icon. 🤫



pic.twitter.com/IZ342vHxqm — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 21, 2023

Kje je Carlos?

Trenutno drugi igralec sveta pa je znan tudi po svojem posebnem značaju. Že večkrat smo ga lahko videli, ko se je sprl z občinstvom, in nič drugače ni bilo niti v Rimu, ko so mu italijanski navijači žvižgali. Prav tako pa je imel kar nekaj sporov z glavnimi sodniki. A tokrat v finalu Rima, ko je dvoboj sodil Carlos Bernaredes, je bila zgodba drugačna. Po prejemu lovorike se je Medvedjev spomnil tudi nanj.

"Kje je Carlos? Za to lovoriko sem se želel zahvaliti Carlosu. Pri zadnji točki je on sam zaklical out in ne linijski sodnik. Jaz bi tisto žogico odigral naprej, ampak tako je," je z nasmehom na obrazu razlagal Medvedjev in nekaj besed posvetil tudi gledalcem, ki so skoraj do zadnjega kotička napolnili osrednji stadion.

"Na koncu hvala tudi občinstvu. Včasih me jezite, včasih jaz vas. Včasih me delate srečnega, včasih jaz vas. Danes sem srečen in upam, da ste tudi vi," je še povedal Medvedjev, ki po tej zmagi spada v ožji krog favoritov za zmago na Roland Garrosu.

