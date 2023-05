Medvedjev v Rimu do 20. naslova in prvega na pesku

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za sedemindvajsetletnega Rusa je to jubilejni dvajseti naslov na turnirjih ATP - igral je 33. finale - in peti na turnirjih serije 1000. Hkrati je to njegova prva zmaga na peščenih turnirjih.

Medvedjev je letos igral v šestih finalih in jih pet dobil, in sicer v Rotterdamu, Dohi, Dubaju ter Miamiju, edini poraz pa je doživel v Indian Wellsu proti Carlosu Alcarazu.

Z desetimi zmagami in le dvema porazoma na pesku v tej sezoni je Medvedjev med glavnimi favoriti za naslov na drugem turnirju za grand slam, odprtem prvenstvu Francije v Parizu, ki se bo s kvalifikacijami začel ta ponedeljek.

"Vsi veste, da ne maram igrati na pesku. Moja edina teniška ljubezen je trda podlaga, vendar letos se je to precej spremenilo. Že v Monte Carlu in Madridu mi je šlo precej bolje, tu v Rimu pa sem zares začel uživati," je po zmagi dejal Rus.

Dvajsetletni Holger Rune ostaja pri štirih naslovih ATP v osmih finalih. Dvakrat je bil najboljši v Münchnu, po enkrat pa v Stockholmu in Parizu, kjer je slavil na mastersu v dvorani Bercy.

Rim, ATP (7.705.780 evrov): Finale:

Danil Medvedjev (Rus/3) - Holger Rune (Dan/7) 7:5, 7:5. ATP, Lyon (562.815 evrov): - 1. krog:

Gregoire Barrere (Fra) - Corentin Moutet (Fra) 6:4, 6:2;

Jack Draper (VBr) - Alexandre Muller (Fra) 6:2, 6:3;

Juan Pablo Varillas (Per) - Albert Ramos (Špa) 3:6, 7:6 (7), 6:4; ATP, Ženeva (562.815 evrov): - 1. krog:

Christopher Eubanks (ZDA) - Benoit Paire (Fra) 7:6 (2), 6:3;

Marco Cecchinato (Ita) - Ben Shelton (ZDA/5) 7:5, 2:6, 6:2; WTA, Strasbourg (239.570 evrov): - 1. krog:

Ana Blinkova (Rus) - Amandine Hesse (Fra) 4:6, 6:0, 6:4;

Jil Teichmann (Švi/8) - Maryna Zanevska (Bel) 4:6, 6:3, 6:4;

Kaia Kanepi (Est) - Wang Xinyu (Kit) 6:3, 6:2;

Selena Janicijevic (Fra) - Oceane Dodin (Fra) 2:6, 6:1, 6:4;

Elina Svitolina (Ukr) - Louisa Chirico (ZDA) 6:4, 7:6 (1); WTA, Rabat (239.570 evrov): - 1. krog:

Mayar Sherif (Egi/3) - Katerina Kozlova (Ukr) 6:1, 6:3;

