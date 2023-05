Jelena Ribakina, ki nastopa za Kazahstan, je igrala v 14. finalu v karieri in osvojila peto lovoriko, drugo letos. Marca je bila prav tako najboljša na turnirju serije 1000 v ameriškem Indian Wellsu. Kljub porazu je za Ukrajinko Anhelino Kalinino finale Rima največji uspeh v karieri, pred tem je namreč le enkrat igrala v finalu najvišje ravni. V Budimpešti je pred dvema letoma morala priznati premoč Kazahstanki Juliji Putincevi.

Anhelina Kalinina Foto: Reuters Kalinina je sicer izvrstno odprla dvoboj in takoj odvzela servis nasprotnici, nato pa povedla z 2:0. Toda Ribakina je počasi začela kazati vso svojo kakovost in sama odgovorila z odvzemom servisa, ko je izenačila na 3:3. Naslednji brejk je dosegla ob koncu prvega niza, ki ga je dobila s 6:4. Prvo igro v drugem nizu je Ribakina prepričljivo dobila, nato pa je Kalinina po pogovoru z zdravniškim osebjem dvoboj predala zaradi poškodbe.

Lanska zmagovalka Wimbledona je tako osvojila svoj največji naslov na peščeni podlagi, prav tako pa bo prihodnji teden na svetovni računalniški lestvici napredovala na četrto mesto. Ribakina je sicer drugič na tem turnirju zmagala po predaji nasprotnice, v četrtfinalu dvoboja ni dokončala prva igralka sveta, Poljakinja Iga Swiatek.

Jelena Ribakina Foto: Reuters "Kalinini želim hitro okrevanje, saj je moja dobra prijateljica in zelo sem vesela vseh njenih rezultatov. Opravila je dobro delo in upam, da bo lahko okrevala do odprtega prvenstva Francije," je po zmagi dejala 23-letnica. Je šele tretja teniška igralka, ki se je v isti sezoni uvrstila v finale odprtega prvenstva Avstralije, Indian Wellsa, Miamija in Rima. To je uspelo le še Moniki Seleš leta 1991 in Mariji Šarapovi leta 2012.

Rim, WTA 1000:



Finale:

Jelena Ribakina (Kaz/7) - Anhelina Kalinina (Ukr/30) 6:4, 1:0 predaja.