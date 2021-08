Rola uspešno začel kvalifikacije na OP ZDA

Rola, 179. igralec sveta, je tri mesta nižje uvrščenega Kazahstanca nadigral v prvem nizu, ki ga je dobil z odvzemom servis. Bolj izenačena sta bila igralca v drugem, ko je slovenski igralec do prve priložnosti za "break" prišel v 12. igri, jo izkoristil in se uvrstil v nadaljevanje.

Glavni del turnirja na odprtem prvenstvu ZDA se bo začel v ponedeljek.

Prerazporejen denarni sklad na OP ZDA, več denarja za kvalifikacije

Teniški igralci si bodo na odprtem prvenstvu ZDA, ki se je v torek začelo v New Yorku, razdelili 57,5 milijona dolarjev. Sredstva pa so prireditelji nekoliko prerazporedili in že v kvalifikacijah si bodo igralci in igralke razdelili šest milijonov dolarjev, kar je 66 odstotkov več, kot leta 2019, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Prireditelji so tudi tokrat pripravili natančen razrez. Nastop v uvodnem krogu glavnega turnirja je vreden 75.000 dolarjev, v drugem krogu 115.000. Manj pa je v izvedbi 2021 namenjeno najboljšim. Zmagovalca v moški in ženski kategoriji bosta dobila po 2,5 milijona dolarjev, finalista po 1,25 milijona.

Prireditelji v New Yorku ne skrivajo, da so se za prerazporeditev nagradnega sklada odločili iz solidarnosti z nekaj slabšimi igralci. Te je v letu 2020 koronska kriza bolj prizadela, zato jim tokrat namenjajo nekaj več sredstev.

Kvalifikacije za odprto teniško prvenstvo ZDA so se začele v torek, glavni turnir se bo začel v ponedeljek. Lani je odprto teniško prvenstvo ZDA zaradi pandemije covida-19 odpadlo.