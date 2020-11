Rogerju Federerju se kaj takšnega ni zgodilo že 23 let

"Tega vprašanja mi ne želite postaviti. Veste, da sem zaradi tega zelo jezen in razburjen," je naprej odgovoril Federer, potem ko so mu še enkrat znova postavili vprašanje, kdaj se namerava upokojiti. Ta je v pogovoru za On, podjetjem za obutev, pozneje sprostil napetosti in povedal, da se je le šalil.

Foto: Gulliver/Getty Images

Upokojitev je tema, s katero se Federer sooča že kar nekaj let, a je nekaterim dvomljivcem že večkrat dokazal, da se motijo. Sploh leta 2017, ko je po dolgem času dobil dva turnirja za grand slam. Baselčan se je v tem letu ubadal s poškodbo kolena, zaradi katerega je moral iti dvakrat na operacijo. Toda Federer vztraja, da se na noben način ne misli upokojiti še tako kmalu.

"Zdi se mi, da imam še kaj za pokazati. Za zdaj se zagotovo ne umikam iz tenisa. Zadnji teden sem treniral in januarja bi se lahko vrnil," je bil jasen 39-letni teniški igralec.

Foto: Gulliver/Getty Images

Še vedno se bori

V letošnji sezoni je Roger Federer igral le en turnir. Videli smo ga lahko na OP Francije , ko se je uvrstil v polfinale, tam pa je moral priznati poraz Novaku Đokoviću, poznejšemu zmagovalcu Melbourna.

"Nič se ni spremenilo. Še vedno se borim, da se vrnem. Želim se vrniti na teniška igrišča. Rad bi igral proti legendam tega športa in najboljšim igralcem," je razlagal 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Nazadnje je bilo toliko doma, ko je bil star 16 let Roger Federer v tem času veliko več časa preživi s svojimi štirimi otroki. Foto: Gulliver/Getty Images

Kljub temu, da smo ga letos skoraj nismo videli na teniških igriščih, pa je Federer priznal, da je v tem času užival, saj, kot je dejal, da je bil nazadnje več kot šest tednov doma, ko je bil star 16 let. "Bolj je sproščeno. Ne samo zame, ampak tudi za moje otroke. Včasih grem lahko pozneje spati, ker ni nobenega stresa, ki ga prinašajo dvoboji," je še povedal Roger, ki v šali doda, da druženje z otroki včasih ni ravno sproščujoče.

Prihodnje leto bo za zimzelenega švicarskega virtuoza še toliko bolj pomembno, ko so na sporedu olimpijske igre v Tokiu. Tam si želi osvojiti zlato olimpijsko medaljo med posamezniki, kar mu do zdaj še ni uspelo. Ima pa s Stanom Wawrinko zlato v dvojicah.