Kaj je tokrat "ušpičil" Federer: Moral sem prek sebe #video

Skoraj nič ne zahteva toliko poguma kot petje naglas. Še posebej če to počne eden najslavnejših športnikov na svetu. Roger Federer je zbral pogum, ko je snemal reklamo za eno izmed podjetij. Federer je dal intervju za 20min.ch.

Do zdaj je pel le v avtu

Teniški virtuoz je priznal, da je do zdaj naglas pel le s svojimi otroki v avtu in da je moral zbrati kar nekaj poguma, da je naglas zapel pred kamerami. "Da, res sem moral iti prek sebe. Veliko lažje je peti v skupini, ker se me ob preostalih super glasovih ni toliko slišalo. Tudi vaja in dodatni trening sta pomagala," je uvodoma povedal Federer.

"Rekli so mi, da ni potrebno, da sem slišati popolno." Foto: Gulliver/Getty Images

Priznal je, da je moral premagati strah pred petjem v javnosti in da je nekaj dni pred snemanjem vadil v avtomobilu. Zjutraj pred snemanjem mu je pomagal še profesionalni učitelj petja.

"Rekli so mi, da ni potrebno, da sem slišati popolno. Dali so mi odličen namig, naj besedilo skoraj izgovorim, namesto da dejansko zapojem," je razlagal Baselčan, ki kljub neštetim intervjujem še vedno ni vajen poslušati svojega glasu. Hvaležen je bil vsem odličnim pevcem, ki so ga med snemanjem vse čas spodbujali. "Odlično smo se imeli," je še dejal 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Ko je presenetil mladi dekleti

Pred časom je Federer poskrbel še za eno zanimivo zgodbo, ko je v Italiji na eni izmed streh presenetil dve mladi nadobudni teniški igralki.

Roger Federer je letos igral le en turnir. Foto: Gulliver/Getty Images

Letos je odigral le en turnir

Roger Federer je v letošnji sezoni odigral le en turnir. Igral je na OP Avstralije, kjer se je prebil do polfinala. Za tem se je odločil, da bo šel na operacijo kolena in da se bo vrnil do Wimbledona. A se je zapletlo, saj je moral iti še enkrat na operacijo, zanj pa je bila letošnja sezona končana.