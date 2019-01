Roger Federer sploh ni vedel, za kaj gre #video

Lahko bi rekli, da je bil Daniel Evans za Rogerja Federerja vse prej kot lahek nasprotnik. Britanec, ki je bil med drugim kaznovan zaradi uporabe kokaina, se je Švicarju v prvih dve nizih močno upiral, tretji niz pa je Federer dobil s 6:3. Federer se je v Melbournu še dvajsetič zapored uvrstil v tretji krogi turnirja in tako ostaja v lovu za svojo 100. skupno lovoriko.

'Are you happy?'



Evans asks @rogerfederer if he wants to play with a baby crying in crowd... 👶 pic.twitter.com/qKrkh04YH5 — Eurosport UK (@Eurosport_UK) January 16, 2019

"Ti mi povej. Meni je na tej strani v redu."

Ljubitelji tenisa se gotovo spomnijo, kako je lani v Melbournu dvoboj med Aljažem Bedenetom in Federerjem zmotil otroški jok. Takrat se je 37-letni teniški igralec pošalil, da ne joka njegov otrok. Letos se je v drugem krogu zgodilo podobno. V drugem nizu pri servisu Baselčana ga je Evans vprašal, ali mu je v redu, da igrata ob otroškem joku.

"Ti mi povej. Meni je na tej strani v redu," mu je v šali odgovoril eden najboljših igralcev vseh časov. "Verjetno bom še veliko tekel, tako da …" mu je odgovoril Evans, trenutno 189. igralec sveta, ki se po dopinški aferi počasi vrača med najboljše teniške igralce.

Kot se je pozneje izkazalo na novinarski konferenci, Federer sploh ni vedel, za kaj gre, oziroma ni vedel, kaj mu je želel povedati njegov nasprotnik. "Nisem slišal, kaj je rekel. Morda je res rekel nekaj o otroškem joku …"

Šestkratni zmagovalec OP Avstralije je na novinarski konferenci spregovoril tudi o žogicah. Organizatorji so jih namreč letos zamenjali z žogicami znamke Dunlop. Pred časom se je nad njimi pritoževal že Bernard Tomic.

"Zagotovo so drugačne kot tiste, s katerimi smo igrali v preteklih letih. Slišim, kaj govorijo preostali igralci. Od turnirja v Perthu, kjer so igrišča hitrejša, se bom moral malo prilagoditi," je glede novih žogic povedal 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Glede favoritov se strinja z Đokovićem

Federer se strinja z besedami, da so Novak, Rafa in on favoriti za zmago na letošnjih turnirjih velike četverice. "Mislim, da mi vemo, kako se zmaguje na takšnih turnirjih. Ne glede na to, v kakšni formi bo Rafa, je na OP Francije prvi favorit. Novak je vedno favorit na trdi podlagi, pravzaprav na vseh igriščih, če je 100-odstotno pripravljen in če bo igral tako, kot je lani. Morda sem zaradi števila lovorik jaz favorit v Wimbledonu in na preostalih turnirjih."