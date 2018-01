Na igrišče dva Slovenca, Đoković je od veselja plesal na stezi

OP Avstralije, 2. dan (ATP)

Aljaž Bedene se bo v uvodnem krogu pomeril z Rogerjem Federerjem, enim najboljših igralcev vseh časov. Aljaž In Švicar se do zdaj še nista pomerila. Velik favorit je Federer, a Aljaž se še zdaleč ne predaja. Kot nam je zaupal v pogovoru, bo naredil vse, da bo igral svoj najboljši tenis in da bo izkoristil vsako priložnost.

Drugi slovenski predstavnik, Blaž Kavčič, bo v 1. krogu igral proti Richardu Gasquetu. Kavčič in Francoz sta do zdaj igrala dva dvoboja, obakrat pa je bil boljši Gasquet, ki je trenutno 31. igralec na svetu. Blaž je v preteklosti v Avstraliji pokazal nekaj dobrih dvobojev, tako da lahko preseneti Richarda, ki se je do zdaj dvakrat prebil do osmine finala.

Na igrišču Margaret Court bo po dolgem času uradni dvoboj igral Novak Đoković. Srbski zvezdnik bo v 1. krogu prekrižal lopar z Američanom Donaldom Youngom. Do zdaj sta igrala dvakrat, oba dvoboja pa je dobil Nole. Beograjčan je bil dan pred dvobojem izredno razpoložen, saj je na tekaški stezi celo plesal.