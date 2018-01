Aljaž Bedene iz Avstralije sporoča: Ne smem se ustrašiti Federerja

Slovenski teniški igralec Aljaž Bedene se bo v torek zjutraj pomeril z enim najboljših igralcev vseh časov Rogerjem Federerjem. Ljubljančan iz Melbourna sporoča, da proti Švicarju nima kaj izgubiti. "Upam, da ga bom presenetil in da bom čim bolj neugoden nasprotnik," iz Avstralije sporoča Bedene.

"Če bo možnost, jo bom skušal izkoristiti in se ne ustrašiti, ker nimam kaj izgubiti." Foto: Guliver/Getty Images

Po četrtkovem žrebu na OP Avstralije je bila za slovenske ljubitelje tenisa glavna novica, da se bo naš najboljši igralec Aljaž Bedene v uvodnem krogu udaril z velikim Rogerjem Federerjem. Bedene in Federer bosta tokrat prvič prekrižala loparja.

Bedene je v uvodu sezone odigral dva turnirja, ki sta bila priprava na prvi grand slam v letošnji sezoni. Do danes ima na računu dva poraza in zmago. Kljub temu je prepričan, da je dobro delal in da je v tem času napredoval. Zaradi poškodbe noge, ki ga je pestila nekaj časa, je še malo negotov, ampak prepričan, da igra dober tenis. In kaj je bila Aljaževa prva misel, ko je izvedel, da bo igral proti 19-kratnemu zmagovalcu turnirjev za grand slam?

Igrati bo moral daleč najboljši tenis

"Sprva sem pomislil, da to ni najbolje (smeh, op. p.). Uvodna turnirja sta bila priprava na OP Avstralije, vendar tega nismo pričakovali. Marsikoga lahko premagam … Po drugi strani se mi zdi super. Moral bom igrati daleč najboljši tenis, da bi ga lahko presenetil," je povedal naš sogovornik, ki se mu v Melbournu še nikoli ni uspelo prebiti skozi prvi krog.

Leta 2015 je bil proti Đokoviću že precej utrujen. Proti Rogerju Federerju bo drugače. Foto: Guliver/Getty Images

Proti Đokoviću je bilo drugače

Ljubljančan je leta 2015 že imel podobno izkušnjo. V prvem krogu je igral proti Novaku Đokoviću, a takrat je bil položaj nekoliko drugačen, saj praktično ni imel časa za pripravo. "Proti Noletu je bilo malo drugače. Na turnirju v Čenaju sem igral v finalu in nato prišel v Melbourne neposredno na kvalifikacije. Takrat nisem imel praktično nobenega časa za razmislek in na tistem dvoboju sem bil že res utrujen. Proti Rogerju bo malo drugače, vendarle je to le Roger. Več časa imam za pripravo, tako da bo drugačna tekma."

Aljaž Bedene upa, da motor Federerja še ne bo povsem ogret. Foto: Guliver/Getty Images

Velikokrat smo lahko slišali, da Federer v svoji igri skorajda nima slabosti, a vendarle je tudi on samo človek. Aljaž meni, da Federer kljub svojim 37 letom ne bo imel težav s telesno pripravljenostjo. "Zagotovo je dobro pripravljen. Svojo priložnost vidim predvsem v tem, da nimam kaj izgubiti. Velikokrat v uvodnih krogih še ne igra tako superiorno. Motor vendarle potrebuje nekaj časa, da se ogreje. Na igrišče bom šel povsem sproščeno. Sicer dam vedno vse od sebe, toda tokrat bom poskušal biti še bolj osredotočen."

Ne zna si predstavljati, kaj ga čaka

28-letni Ljubljančan je v svoji karieri že igral proti trem igralcem iz velike četverice (Rafael Nadal, Andy Murray in Novak Đoković, op. p.). Če je proti njim približno vedel, kaj lahko pričakuje, je Federer zanj velika neznanka.

"Sploh si ne znam predstavljati, kako je igrati proti Rogerju, in ne vem, kakšna je njegova žoga. V svoji igri ima veliko variacij, tako da bo zelo zanimivo. Poskušal se bom čim bolje pripraviti in dati vse od sebe, potem pa bomo videli, kaj bo ponudila sama tekma."

Obrnil se je tudi po nasvete Za Aljaža bo to šesti nastop na glavnem turnirju OP Avstralije. Foto: Guliver/Getty Images

Bedene, ki je trenutno 51. igralec na svetu, nam je zaupal, da se je obrnil po nasvet k igralcem, ki so že igrali proti Baselčanu. "Predvsem želim vedeti, kje je nasprotnik najslabši, kje ima pomanjkljivosti in kje je najboljši, da se temu izognem. Nekaj stvari sem izvedel, ampak kot sem že rekel, najbolje bom sam videl in se skušal prilagoditi," je razlagal Aljaž, ki o porazu sploh noče razmišljati.

Upa, da bo Federerja presenetil

"Če greš že vnaprej na poraz, boš gotovo izgubil. Jaz grem v dvoboj z mislijo, da bom dal vse od sebe in pokazal najboljšo igro. Kot sem že rekel, če bo možnost, jo bom skušal izkoristiti in se ne ustrašiti, ker nimam kaj izgubiti," je še povedal Bedene, ki največ možnosti za letošnjo zmago pripisuje prav Rogerju Federerju in Novaku Đokoviću.