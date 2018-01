V živo: Že prvo presenečenje, Williamsova pakira kovčke #video

OP Avstralije, 1. dan (WTA)

Od Venus Williams je bila boljša 17 let mlajša Belina Bencic, ki je zmagala po dveh nizih. To je bila njena prva zmaga nad izkušeno 37-letno Američanko.

"Bil je neverjeten dvoboj. Mislim, da sem igrala na zares visoki ravni," je uvodoma povedala Benciceva, ki se vrača po poškodbi zapestja. "Pred tem me je štirikrat premagala, zato sem res vesela, da sem tokrat izkoristila svojo priložnost. Vesela sem, da lahko spet igram. Zelo dolgo je trajalo, da sem se vrnila. Komaj sem čakala na vrnitev in to mi ogromno pomeni."

Venus Williams, ki je s 37 leti in 212 dnevi najstarejša igralka na turnirju, je 17 let mlajši nasprotnici športno priznala poraz. "Mislim, da nisem igrala slabo. Ona je igrala izjemen tenis in ji moram samo čestitati."

First victory over Venus in four attempts is worth a celebration like this!@BelindaBencic = Swiss Miss 2.0#AusOpen pic.twitter.com/E96Nxi8DNp — #AusOpen (@AustralianOpen) January 15, 2018

Zmagovalka OP Francije Latvijka Jelena Ostapenko, sedma igralka s svetovne lestvice, je s 6:1 in 6:4 premagala nekdanjo zmagovalko OP Francije, izkušeno Italijanko Francesco Schiavone.

Na delu bo tudi druga nosilka turnirja Caroline Wozniacki, ki še nima zmage na turnirju velike četverice. Tokrat jo na drugi strani mreže čaka Romunka Mihaela Buzarnescu.