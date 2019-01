Federer proti igralcu, ki je bil kaznovan zaradi kokaina

Predvsem Švicar bo imel zelo zanimivega nasprotnika. To bo Britanec Daniel Evans, ki se je na turnir prebil skozi kvalifikacije. Ta je imel nekaj časa prepoved igranja, potem ko je zaradi kokaina padel na dopinškem testu. Evans, ki je bil nekdaj že 41. igralec sveta, in Federer sta do zdaj igrala dvakrat in obakrat je bil boljši Švicar.

Kot zadnja bosta na osrednje igrišče stopila drugi nosilec Rafael Nadal in domačin Matthew Ebden. Španec se je brez težav sprehodil skozi prvi krog, potem ko je premagal Avstralca Jamesa Duckwortha, prav tako ne bi smel imeti večjih težav s svojim naslednjim nasprotnikom.

Na delu bo tudi Marin Čilić, šesti igralec sveta. Najboljšega Hrvata čaka Mackenzie McDonald.

V igri dvojic se bo preizkusil tudi Aljaž Bedene, kjer bo uvodoma skupaj z Nemcem Maximilianom Martererjem igral proti sedmima nosilcema, Poljaku Lukaszu Kubotu in Argentincu Horaciu Zeballosu.