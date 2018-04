Razočarani kapetan bo od najboljših lahko računal le na Aljaža Bedeneta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prvo orožje Slovenije bo Aljaž Bedene, 48. igralec s svetovne računalniške lestvice, ob sebi pa bo imel Nika Razborška (787.), Toma Hočevarja Dešmana (889.) in Mika Urbanijo (963.). Na drugi strani bodo barve Turčije zastopali Cem Ilkel (244.), Altug Celikbilek (467.), Anil Yuksel (761.), Sarp Agabigun (916.) in Tuna Altuna, 171. igralec med dvojicami.

Kapetan Slovenije Miha Mlakar logično ni navdušen nad položajem, saj se lahko zgodi, da bo reprezentanca pod njegovim vodstvom padla v tretjo evroafriško skupino, tam, kjer je začela leta 1991 svojo pot v Davisovem pokalu.

Predvsem ga je prizadela odpoved Blaža Role. "Dolgo časa smo se dogovarjali. Teniška zveza Slovenije ga je uvrstila v ekipo, a Rola se je odločil, da bo raje nastopil v Panami in si skušal zagotoviti točke ATP za preboj v kvalifikacije odprtega prvenstva Francije," pravi Miha Mlakar.

"Težko rečem, da smo favoriti"

"Čeprav imamo Aljaža, ki ima nekaj težav s poškodbo noge, težko rečem, da smo favoriti. Za zmago potrebujemo tri točke, kar pomeni, da bomo morali dobiti igro dvojic ali pa zmagati še en dvoboj, če računamo, da bo Bedene dobil oba svoja. Realno gledano so možnosti 50 - 50," ocenjuje Mlakar.

Slovenska reprezentanca je dokaz, kako hitro se lahko v športu stvari obrnejo. Na predstavitvi decembra lani, torej pred štirimi meseci, so Aljaž Bedene, Blaž Kavčič in Blaž Rola, govorili o eni najmočnejših zasedb v zgodovini slovenskega tenisa, ki se lahko ob ugodnem žrebu prebije v svetovno skupino Davisovega pokala.

Prvi dvoboj je nato februarja odigrala v Mariboru in nepričakovano izgubila s Poljsko 2:3, v soboto in nedeljo - začetek dvobojev bo ob 12. in 11. uri - pa bo skušala na peščenih igriščih v Portorožu preprečiti največji neuspeh v zgodovini slovenskega tenisa.