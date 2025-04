Rafael Nadal je lani novembra na Davisovem pokalu odigral še svoj zadnji dvoboj, nato pa se po dolgih letih igranja dokončno poslovil od profesionalnega tenisa. V svoji bogati karieri je zmagal na 22 turnirjih za grand slam, kar 14 od teh je dobil na pariškem pesku – OP Francije.

Rafael Nadal je v Wimbledonu leta 2008 doživel enega največjih uspehov, ko je v finalu premagal Rogerja Federerja. Foto: Guliverimage

"Ko ugotoviš, da ne zmoreš več"

Španec je na ponedeljkovi prireditvi Laureus World Sport Awards v Madridu dobil nagrado Sporting Icon. Osemintridesetletni Rafa pa je nekaj besed spregovoril tudi s tamkajšnjimi novinarji.

"Resnica je, da ne pogrešam tenisa. Nič. Sploh ga ne pogrešam. Ampak ne zaradi tega, ker sem bil utrujen od tenisa, sploh ne. Kariero sem končal srečen, in če bi lahko, bi jo še nadaljeval, saj sem imel rad to, kar sem počel," je uvodoma povedal Majorčan in priznal, da je bil tenis vse življenje njegova strast. "Ampak ko ugotoviš, da fizično ne zmoreš več ... Potem poskušaš zapreti to poglavje. In jaz sem ga zaprl."

Proti koncu kariere so ga vse bolj pestile poškodbe. Foto: Guliverimage

Telo ni zmoglo več

Rafa ni bil edini, ki se je v svoji karieri soočal s poškodbami. Že od mladosti je imel težave s stopalom, potem ko je imel redko degenerativno bolezen kosti stopal. Veliko težav je imel s koleni, prav tako z zapestjem, poškodbami trebušne prepone, nazadnje tudi s kolki. Na začetku se je večkrat uspešno vrnil, proti koncu svoje kariere pa je bilo okrevanje po poškodbah vse težje, a je želel vztrajati do konca.

"S končno odločitvijo sem odlašal, ker sem potreboval čas, da sem res ugotovil, da je prava. Težko bi sedel na kavču in se spraševal, ali naj še poskušam. Ko sem spoznal, da si moje telo ne bo opomoglo do ravni, ki bi jo potreboval, da bi še naprej užival na igrišču, sem se odločil, da neham. Zato ga ne pogrešam. Končal sem z notranjim mirom, ko sem spoznal, da sem dal vse od sebe in da moje telo ne zmore več."

Foto: Reuters

Življenje posveča družini

Rafael Nadal je od nekdaj skrbno varoval zasebnost in družinsko življenje. S svojo dolgoletno partnerico Mario Francisca Perelló, s katero sta se poročila leta 2019, imata tudi sina, ki se jima je rodil leta 2022.

