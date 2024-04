Rafael Nadal trenutno igra na turnirju v Madridu, kjer se je brez težav prebil v drugi krog tekmovanja. S tribun sta ga spremljala tudi njegova žena Maria Francisca Perello in sin Rafael mlajši. O svojem sinu je imel malce bolj čustven govor, saj bi si želel, da bi se ga njegov sin spominjal, kako je igral tenis.

Vseeno je srečen

"Želel bi si, da bi igral malo dlje, da bi imel spomin, kako igram tenis. To bi bilo idealno zame, ženo in mojo družino. Ampak ne morem, verjetno mi to ne bo uspelo. Nenazadnje sem srečen, da imam skoraj vse življenje okoli sebe izjemno ekipo, družino in prijatelje. Pomagali so mi na vse načine, da sem bil srečen," je povedal Nadal in poudaril, da ga te stvari osrečujejo in da se bo to nadaljevalo tudi po karieri. "Upam, da bodo po teniški karieri še vedno ob meni in zaradi tega sem srečen."

Žena Rafaela Nadala in njegov sin ga včasih spremljata tudi na tekmah. Foto: Reuters

Sicer pa je že pred časom razkril, da s tenisom nadaljuje, ker je tudi ženi to všeč in da je vloga starša pomeni veliko spremembo v življenju in da se je treba nekoliko bolj prilagajati. Nadal je v enem izmed intervjujev povedal, da si želi, da bi se njegov sin ukvarjal s športom. Pa bi mu želel, da igra tenis?

"Če sem iskren, bi raje bi videl, če bi se ukvarjal s kakšnim drugim športom. Boli me, kot to povem in glede na to, kaj mi je tenis dal. Če bo želel igrati tenis, ga bom podpiral 100-odstotno. Nikoli mu ne bi preprečil tega, a če bi se ukvarjal s kakšnim drugim športom, bi bilo bolje."

Španca, 22-kratnega zmagovalec turnirjev za grand slam, v soboto čaka zahteven dvoboj. Nasproti mu bo stal Avstralec Alex de Minaur. Ta ga je nedavno na turnirju v Barceloni premagal po dveh nizih. Kako bo tokrat?

