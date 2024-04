Nadal v rekordnem dvoboju generacij uspešno začel nastope v Madridu

Španski teniški zvezdnik Rafael Nadal je zanesljivo preskočil prvo oviro ob morebitnem zadnjem nastopu na domačem mastersu v Madridu. V prvem krogu je Majorčan po uri in šestih minutah premagal 21 let mlajšega Američana Darwina Blancha s 6:1, 6:0.

Španec in Američan sta po podatkih ATP postavila rekord po največji starostni razliki med igralcema na turnirjih serije masters (21 let in 117 dni).

Mladi Blanch, ki na lestvici zaseda vsega 1028. mesto in je za turnir prejel posebno povabilo organizatorja, ni imel možnosti proti 14-kratnemu zmagovalcu peščenega grand slama v Parizu.

Petkratni zmagovalec turnirja v Madridu se bo v drugem krogu pomeril s starim znancem, Avstralcem Alexom De Minaurom. Ta je Nadala s 7:5, 6:1 premagal pred osmimi dnevi v Barceloni.

Majorčan je pred začetkom turnirja v Madridu dejal, da ni stoodstotno pripravljen in da na drugem grand slamu sezone na igriščih Rolanda Garrosa ne bi nastopil, če bi se začel v teh dneh.

Nadal je večino lanske sezone izpustil zaradi operacije kolka, letos pa je odigral le dva turnirja zaradi poškodb in neustrezne pripravljenosti.

Madrid, ATP 1000 (7.877.020 evrov) 1. krog:

Lorenzo Sonego (Ita) - Richard Gasquet (Fra) 6:2, 7:5;

Pavel Kotov (Rus) - Albert Ramos (Špa) 6:3, 6:4;

Flavio Cobolli (Ita) - Alejandro Tabilo (Čil) 5:7, 6:4, 6:4;

Roberto Bautista-Agut (Špa) - Daniel Galan (Kol) 7:6 (4), 4:6, 6:1;

Jakub Menšik (Češ) - Yannick Hanfmann (Nem) 6:4, 7:6 (3);

Felix Auger-Aliassime (Kan) - Yoshihito Nishioka (Jap) 4:6, 6:1, 6:4;

Miomir Kecmanović (Srb) - Zhang Zhizhen (Kit) 6:3, 6:2;

Matteo Arnaldi (Ita) - Christopher O'Connell (Avs) 6:4, 6:1;

Max Purcell (Avs) - Marcos Giron (ZDA) 4:6, 6:4, 7:6 (2);

Tomaš Machač (Češ) - Emil Ruusuvuori (Fin) 6:4, 1:6, 6:2;

Rafael Nadal (Špa) - Darwin Blanch (ZDA) 6:0, 6:1;

Pedro Cachin (Arg) - Sebastian Ofner (Avt) 6:3, 6:3;

Thiago Monteiro (Bra) - Dušan Lajović (Srb) 6:4, 6:3; Madrid, WTA 1000 (7.697.965 evrov) 2. krog:

Sorana Cirstea (Rom/27) - Alexandra Eala (Fil) 6:3, 6:7 (6), 6:4;

Viktorija Azarenka (Blr/23) - Tatjana Maria (Nem) 6:3, 6:1;

Sara Sorribes Tormo (Špa) - Elina Svitolina (Ukr/16) 6:3, 7:5;

Beatriz Haddad Maia (Bra/11) - Sara Errani (Ita) 6:3, 6:2;

Emma Navarro (ZDA/19) - Nadia Podoroska (Arg) 6:2, 6:1;

Maria Sakkari (Grč/5) - Donna Vekić (Hrv) 6:3, 6:2;

Coco Gauff (ZDA/3) - Arantxa Rus (Niz) 6:0, 6:0;

Dajana Jastremska (Ukr/31) - Emiliana Arango (Kol) 0:6, 7:5, 6:4;

Madison Keys (ZDA/18) - Irina Begu (Rom) 7:6 (3), 7:6 (6);

Ljudmila Samsonova (Rus/15) - Naomi Osaka (Jap) 6:2, 4:6, 7:5;

Jelena Ostapenko (Lat/9) - Jessica Bouzas Maneiro (Špa) 6:3, 6:1;

Maria Lourdes Carle (Arg) - Veronika Kudermetova (Rus/17) 6:4, 6:4.

Preberite še: