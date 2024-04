Turnir v Stuttgartu je znan, da zmagovalke turnirja za nagrado dobijo prestižen avtomobil. Tega je letos dobila Jelena Ribakina, a Kazahstanka do danes še ni naredila vozniškega izpita. Zato je bila letošnja zaključna podelitev nekoliko drugačna, saj se je na igrišče z avtomobilom pripeljala na sovoznikovem sedežu. Zagotovo bo imela zdaj še dodatno motivacijo, da naredi izpit za avto.

Za četrto igralko sveta je to letos že tretji osvojeni turnir, potem ko je v finalu premagala Ukrajinko Marto Kostjuk. Dvoboj se je končal z izidom 6:2, 6:2.

Elena Rybakina wins a Porsche but she’s in the passenger seat because she doesn’t have a license 😂



Queen. pic.twitter.com/XMNN5EKWTy — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 21, 2024

Bo prihodnje leto že imela izpit?

Ribakina je bila po zmagi zadovoljna in dejala, da vedno verjame vase, ampak ni vedno vse od nje odvisno. "Veliko je dobrih igralk in zahtevnih nasprotnic. Ampak vem, če se počutim sveže, če sem fizično pripravljena, zdrava, igram svojo igro, imam vse možnosti, da zmagam turnir za grand slam na katerikoli podlagi," je povedala zmagovalka in se zahvalila svojemu trenerju in predsedniku kazahstanske zveze, ki jo je prišel podpirat.

Prav tako je bila navdušena nad občinstvom in energijo, ki jo je skozi naporne dvoboje dobivala s tribun. "Neverjeten turnir in res se veselim, da se prihodnje leto spet vrnem."

