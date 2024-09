Prve zmage za gostitelje Italijane, Špance in Britance

Do prvih zmag v skupinskem delu teniškega Davisovega pokala so v svojih prvih tekmah prišli tudi trije gostitelji skupin. Italijani so v skupini A v Bologni premagali Brazilce, Španci so bili v skupini B v Valencii boljši od Čehov, Britanci pa v skupini D v Manchestru od Fincev. Že zjutraj so Američani na Kitajskem v skupini C premagali Čile.

Italijani, sicer branilci lanskega naslova, so si v skupini A zagotovili prvo zmago. To sta v posameznih dvobojih priigrala Matteo Berrettini in Matteo Arnaldi. Prvi je v dveh nizih ugnal Joaa Fonseco, drugi pa je v treh strl Thiaga Monteira. Dvoboj dvojic za zadnjo točko še poteka. V tej skupini so v torek Belgijci za uvod z 2:1 premagali Nizozemce.

Podobno je v Valencii, kjer se merijo le še v tekmi dvojic, do zmage pa je že po posameznih bojih prišla gostiteljica Španija. Prvo točko je priboril Roberto Bautista Agut nad Jirijem Lehečko, drugo pa Carlos Alcaraz, ki je sicer po podaljšani igri izgubil prvi niz, nato gladko dobil drugega, v začetku tretjega pa je tekmec Tomaš Machač dvoboj predal. Do uvodne zmage so v tej skupini z 2:1 prišli Avstralci nad Francozi.

Skupina C se meri na Kitajskem. V torek so Nemci začeli z zanesljivo zmago s 3:0 nad Slovaki, Američani pa so danes z enakim izidom odpravili Čilence. V posamičnih dvobojih sta slavila Reilly Opelka, ki je ugnal Cristiana Garina, in Brandon Nakashima, ta je bil boljši od Alejandra Tabila, v dvojicah pa sta tretjo točko priigrala še Austin Krajicek in Rajeev Ram.

Britanci so proti Fincem oddali točko v dvojicah, pred tem pa sta uspešno svoje delo opravila Dan Evans, ki je v dveh nizih strl Eera Vaso, in Billy Harris, kateremu ni bil kos Otto Virtanen. Je pa slednji skupaj s Harrijem Heliövaaro dobil dvoboj dvojic. V tej skupini so Kanadčani, prvaki leta 2022, za uvod z 2:1 premagali Argentince.

V četrtek bodo na sporedu tekme med Nizozemsko in Brazilijo v skupini A, Avstralijo in Češko v skupini B, Nemčijo in Čilom v skupini C ter Kanado in Finsko v skupini D.