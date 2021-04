Pri vseh milijonih, ki jih je zaslužil, se naj ne bi niti malo spremenil

Jelena Đoković in Novak Đoković. Foto: Guliverimage

Čeprav Novak velja za enega najboljših teniških igralcev vseh časov, je v primerjavi z Rogerjem Federerjem in Rafaelom Nadalom velikokrat deležen (ne)upravičenih kritik. Mnogi so prepričani, da se prevečkrat zapleta v nepotrebne polemike. Janko Tipsarević, nekdanji osmi igralec sveta in dober prijatelj Novaka Đokovića, na vse skupaj gleda drugače. Sam pravi, da je 33-letni Beograjčan izven igrišča zelo prijeten in skromen.

Janko Tipsarević in Novak Đoković sta že od nekdaj dobra prijatelja. Foto: Guliverimage

"Novak je zunaj terena neverjetno skromen. Je verjetno najmanj materialistična oseba, ki bi jo srečali. Ko si ustvariš takšno bogastvo, kot ga ima Novak, se ljudje običajno spremenijo, ampak on ni takšen. Od trenutka, ko sem ga spoznal, pa vse do zdaj se ni niti malo spremenil," je uvodoma povedal Tipsarević, ki je prepričan, da Novaka denar ne zanima.

Prav tako je poudaril, da Đoković zmeraj želi pomagati. Predvsem ljudem v Srbiji. "Đoković je velikega srca, ki poskuša vsem pomagati. Še posebej ljudem v Srbiji in njegovim soigralcem," je v podkastu za "Double Bagel" povedal Tipsarević, ki je prepričan, da mnoge govorice o Noletu niso resnične.

Janko Tipsarević ima danes svojo teniško akademijo. Foto: Guliverimage

Pomoč otrokom, bolnišnicam in mladim teniškim igralcem

Novak Đoković ima že leta svojo fundacijo, kjer pomaga srbskim otrokom do boljše izobrazbe. V času koronavirusa je njegova fundacija za boj proti koronavirusu priskrbela osem respiratorjev, 20 monitorjev za spremljanje stanja bolnikov ter aparat za računalniško tomografijo. Rad pomaga tudi mladim teniškim igralcem, med drugim tudi mladi Olgi Danilović, katere trener je po novem tudi Robi Cokan, slovenski trener.

Spet ga bomo lahko gledali v Monte Carlu

Novak Đoković je še enkrat osupnil teniški svet, potem ko je januarja še devetič zmagal na OP Avstralije, prvem letošnjem turnirju za grand slam. Od takrat naprej ga na igrišču nismo videli, a mnogi že komaj čakajo, da ga bodo spet spremljali. To bo že prihodnji teden, ko bo igral na turnirju serije masters v Monte Carlu.

Novak Đoković med pripravami v Monte Carlu. Čas si je vzel tudi za svojo družino ...